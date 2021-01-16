Son dakika haberi | Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu
16.01.2021 10:37
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve...
İçişleri Bakanlığı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik 'SİLİCİ' kod adlı operasyon gerçekleştirildi."
(İHA)
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