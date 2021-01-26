Son dakika haberi... "Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz"

26.01.2021 14:22

Son dakika haberine göre "Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz" HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti...

" Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz"

HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 512'nci gününde de sürüyor. Aileler İstanbul Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin delillerin ortaya çıktığını ve doğru adreste olduklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan itibaren evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi, 512'nci gününde de devam ediyor. İstanbul'da HDP Esenyurt ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasıyla ilgili, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler HDP ve PKK'nın aynı amaca hizmet ettiğini söylediler.

"HDP'nin bütün binaları aynı"

2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP İlçe Başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır'a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl'ün babası Şevket Bingöl, HDP'nin bütün binalarının aynı olduğunu ifade etti. Bingöl, "HDP oğlumu İstanbul Arnavutköy'de çayına ilaç atarak ardından Diyarbakır'a buradan da dağa kaçırıldı. İstanbul Esenyurt HDP ilçe binasında çıkan posterler bizim haklılığımız bir kez daha ortaya koymuştur. HDP demek PKK demektir. Ben çocuğumu onlardan istiyorum, çünkü onlar çocuğumu kaçırdı PKK'ya teslim etti. Çocuğumu da almadan asla buradan gitmeyeceğim" dedi.

Oğlu Tuncay'a çağrıda bulunan baba Bingöl, "Oğlum Tuncay beni görüyor ve izliyorsan kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Senin yerin orası değil. Kaç gel oğlum teslim ol seni bekliyorum" diye konuştu.

"Ben çocuğumu onlardan istiyorum"

6 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer için Ağrı'dan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, devletin şefkatli kollarına sığınması için evladına çağrıda bulunarak, "PKK ile HDP'nin aynı olduğu Esenyurt ilçe binasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ben İstanbul'da çocuğumu sormak için Esenyurt ilçe binasına da gittim ama çocuğumu bulamadım. Ben çocuğumu onlardan istiyorum ve almadan da asla gitmem buradan" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz
Son dakika haberi... Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz
Son dakika haberi... Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz
Son dakika haberi... Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz

Halkların Demokratik Partisi, Esenyurt, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Esenyurt'ta HDP ile PKK'nın ortaklılığına ilişkin deliller ortaya çıktı, doğru adresteyiz' - Son Dakika


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