Datça Barosu avukatları, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Datça Adliyesi önünde toplanan avukatlar, Arslan'ın öldürülmesini kınadı.

Basın açıklamasını okuyan Avukat Gizem Pıçak, icra memurlarıyla Gebze ilçesinde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi Avukat Ersin Arslan'ın, ev sahibinin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Meslektaşlarının 27 yaşında görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildiğini ifade eden Pıçak, şöyle devam etti:

"Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik. 'Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır' dedik. 'Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin' dedik. 'Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?"

Pıçak, gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya katılma talebinde bulunacaklarını kaydetti.