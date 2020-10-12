Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm

12.10.2020 00:57
Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer'deki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, geri manevra yaptığı sırada şantiyede yürüyen işçiyi ezdi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı. - İSTANBUL

Baltalimanı, İstanbul, Sarıyer, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm - Son Dakika

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