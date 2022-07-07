Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 91 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 91 şüpheli adliyede

07.07.2022 10:14
Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 91 şüpheli adliyede

Son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına altında bulunan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına altında bulunan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 91'inin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Erdal A'nın da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de dün adliyeye gönderilmişti.

Suç örgütünün lideri olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis ekipleri, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Çalışmaların devamında yapılan ara gözaltılar ile yakalananların sayısı 122'ye yükselmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

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Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi Organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 91 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 91 şüpheli adliyede - Son Dakika
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