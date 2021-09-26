Bahçelievler Mahallesi'nde misafirliğe gittiği arkadaşlarından köpeğiyle evine dönen Serdar Maya, dün 370 Sokak'ta uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin ilk ifadesinde Maya ile aralarında husumet bulunduğunu, sokakta karşılaşınca kavga ettiklerini ve ateş açıp kaçtığını söylediği öğrenildi.

Katil zanlısının R.Y. olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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