Son dakika: Karabağ savaşı şehitleri anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Karabağ savaşı şehitleri için "Vatan Savaşı Şehitlerini Anma Günü" etkinliği düzenledi.

TADİV'deki anma etkinliğine, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Reşat Memmedov, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türkiye'nin eski Bakü Askeri Ataşesi Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı askerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Memmedov, burada yaptığı konuşmada, "Savaş, halkımızın dostunun, kardeşinin kim olduğunu, kimlerin yanımızda olup bu savaşta bize güç kuvvet verdiğini gösterdi. 83 milyonluk Türkiye halkı 10 milyonluk Azerbaycan halkıyla beraber ayağa kalktı. Azerbaycan bayrağı göğe kaldırıldı. Bütün dünyaya gösterildi ki, Azerbaycan yalnız değildir." diye konuştu.

Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin temelinin yıllar öncesine dayandığının altını çizerek, iki halkın şimdiye dek canı pahasına koruduğu bu ilişkilerin sürdürüleceğini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." ve Haydar Aliyev'in "Biz bir millet, iki devletiz." sözlerini hatırlatan Memmedov, "Birbirimize sarılıp kötü günde, zor günde birbirimizin yanında olup ekonomimizi, ordumuzu, siyasetimizi güçlendirip ileri gideceğiz." dedi.

Memmedov, sözlerini Karabağ şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek sonlandırdı.

"44 günlük savaş zaferle taçlandırıldı"

TADİV Başkanı Attar da "Muazzam, eşi benzeri görülmeyen 44 günlük bir savaşı zaferle taçlandırmış olan kahraman Azerbaycan ordusunu ve şehadete yürüyerek ölümsüzlüğü gerçekleştiren güzel insanları, nur yüzlü gençleri, vatan için canını kurban veren ve kurban vermeye amade nesilleri arkasında bırakan şehitlerimizi anıyoruz." diye konuştu.

Şehitleri anma gününün Türk Dil Bayramı'yla aynı güne denk geldiğini işaret eden Attar, "Bugün bizi birleştiren, bu ahengi beraberinde getiren, sözde, fikirde, amelde birliğin özünü oluşturan dilimizin aracılığıyla birbirimize kenetlendik." ifadelerini de kullandı.

Attar, 44 gün süren Karabağ savaşında, dünyanın dört bir yanında Türk dili konuşan gönüllerin birlik olduğunu hatırlatarak, şehitlerin saygı ve minnetle anıldığını söyledi.

"Parlamentomuzla da Azerbaycan'ın yanında olduk"

Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım ise Türkiye'nin halkıyla, sivil toplum ve parlamentosuyla Azerbaycan'a verdiği desteğin altını çizerek, "Türkiye'de parlamentomuzla bir yumruk gibi Azerbaycan'ın yanında olduk. 83 milyon buradan haykırdık, 'O topraklar Azerbaycan'ın öz topraklarıdır.'" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da "Şehitler can verdiler, kan verdiler. Bizim de Türkiye ve Azerbaycan için ter dökmemiz gerekiyor. Kanımızın son damlasına kadar çalışmamız, gayret etmemiz gerekiyor. Zira, savaşlarda belki askeri unsurlar kazanır ama ülkelerin kalkınması, gelişmesi bizim çalışmamıza bağlı." dedi.

Ünüvar, Ankara Üniversitesinin bütün imkanlarını Azerbaycan'a açtığının altını çizerek, "İki milletin birbiriyle dostluğu ve kardeşliği ancak böyle objektif, görünür şeylerle mümkün olabilir. Dostluğu ve kardeşliği toplumun ihtiyaç duyduğu her alana, en başta da eğitime yaymamız gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik, Karabağ savaşına ilişkin belgesel gösteriminin ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.