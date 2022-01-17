Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan (87) hayatını kaybetti.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİN MİMARIYDI

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden 1959 yılında mezun olan Ünal Demirarslan 1997-2002 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yaptı. Haliç ve Maltepe Üniversiteleri'nde çeşitli idari görevler üstlenen ve bu okullarda öğretim üyeliği yapan Demirarslan, Ankara'daki Milli Kütüphane'nin ve Süleyman Şah Türbesi'nin de mimarıydı.

Kocaeli'deki evinde vefat eden Demirarslan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderildi.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kocaeli Üniversitesi'nin Twitter hesabından Dr. Demirarslan'ın vefatına ilişkin şu paylaşımda bulunuldu:

"Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesinin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ünal Demirarslan'ın vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz"