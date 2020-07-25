Son dakika haberi... Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Emine Erdoğan (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Emine Erdoğan (2)

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vakıf eserlerinin hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserler olduğunu belirterek, "İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vakıf eserlerinin hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserler olduğunu belirterek, "İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır. Medeniyet yolumuzun hiç sönmeyecek kandilleridir." dedi.

Erdoğan, Eyüpsultan'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Mihrişah Valide Sultan İmareti'nin açılışında, yoğun bir pandemi gündeminden sonra, 200 yıldır, iki asrı aşkın süredir ayakta duran Mihrişah Valide Sultan İmaretinde yeniden bir araya geldiklerini söyledi.

Kendini hayır işlerine adayan Mihrişah Valide Sultan ile tüm ecdadı rahmetle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, "Arkalarında bıraktıkları eserler hem bizlerin hem de gelecek nesillerin yapması gerekenler için yol göstericidir. Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

İstanbul'un her köşesinin vakıf eserleriyle dolu olduğunu, Anadolu'nun her yerinde camiler, yollar, köprüler, kervansaraylar, medreseler gibi nice eserlerin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserlerdir. İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır. Medeniyet yolumuzun hiç sönmeyecek kandilleridir. Tüm bu eserleri meydana getiren saik, dinimizin bize emrettiği sadaka ve zekat ibadetidir. Vakıf medeniyetimiz bu şekilde inşa edilmiştir. Şunu da gururla söylemek istiyorum, bu medeniyetin izlerine başka hiçbir coğrafyada rastlamak mümkün değildir. Bu kadar çok vakıf eserinin varlığı, 'Hayırlı işleri yapmada birbirinizle yarışın' ayetinin, ecdadımızca ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesidir. Her bir vakıf eseri, yaşamın ucuna iğne oyası gibi işlenmiş, ince fikrin ve gönül zerafetinin ürünüdür."

"Tüm yaratılmışın ihtiyacı ile hemhal olan bir anlayış, hayatın her alanına dokunmuştur"

Emine Erdoğan, vakıflardaki çeşitliliğe ve verdikleri hizmetlere bakıldığında, ecdadın hayatın içindeki birçok ihtiyacı fark ettiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Ecdadın hayatı yalnızca kendi eksenlerinde değil, başkalarını da gözeterek yaşadığını vurgulayan Erdoğan, şunları anlattı:

"Kurulan vakıfların amaçlarına baktığımızda insan düşüncesinin inceliği karşısında şaşırıp kalıyoruz. Mesela hastalanan ya da başka bir sebeple göçemeyen kuşlara bakmak için kurulan vakıflar var. Evlenmeyi kolaylaştırmak için çeyiz yapan vakıflar kurulmuş. Öğrenci okutmak, borç para vermek, ağaçları korumak, çevreyi güzelleştirmek gibi ihtiyaçları kendine amaç edinmiş nice vakıf var.

İnsandan hayvana ve nebatata kadar, tüm yaratılmışın ihtiyacı ile hemhal olan bir anlayış, hayatın her alanına dokunmuştur. Bu medeniyet anlayışı, bize merhametin, iyiliğin ve güzelliğin, dünyayı nasıl başkalaştırabildiğini gösteriyor. Mesela, içinde bulunduğumuz şu güzide mekana bakınca, bir iyilik tohumunun yüzyıllardır verdiği meyveyi görüyoruz. Sadece buradan, her gün, kayıtlı 3 bin 500 kişiye, sefer tasıyla 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor. Yine kayıtlı 2023 aileye aylık olarak erzak kolisi veriliyor. Ayrıca günlük 40 kurban kesim kapasitesiyle hayırseverlere kapılarını açıyor."

Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı'nı anımsatarak, bu hayır halkasının bir parçası olunabileceğini ifade etti. Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her ne kadar bu vakıf eserleri padişahlar ya da valide sultanlarla anılsa da, vakıflar elinde olanı paylaşmak isteyen herkesin çabasıyla oluşmuş kurumlardır. Yani paylaşmak için gönül zenginliği esastır. Bununla beraber, vakıf kurmada kadınların başı çeken ve toplum menfaati noktasında büyük katkılar sunan öncü bir rolü olduğunu görüyoruz. Camiler, medreseler, darüşşifalar, kadınların bilhassa sağlık, din ve kültür konularında çok aktif rol aldıklarını anlatıyor bizlere. Bu gayretin, yüksek empati duygusunun ve diğergamlığın bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. İyi, sağlıklı ve topluma faydalı insan yetiştirmek amaç olmuş. İnsana her anlamda yatırım yaparak, medeniyet merdiveninin üst basamaklarında duracak bir toplum geleceği kurmak için ter dökülmüş. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kadınların dönüştürücü gücü yeni bir söylem değil, uzun bir tarihe yayılan tecrübemizdir. Yani, sivil toplum bizler için yeni keşfedilmiş bir alan değildir. Türkiye olarak bu kadar güçlü bir sivil topluma sahip olmamızın, insani yardım noktasında dünyada en ön sıralarda yer almamızın arkasındaki şuur, işte budur."

"Salgın günlerinde, bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettik"

Emine Erdoğan, çok kısa bir zaman öncesine kadar hiç kimsenin, içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecini tahmin dahi edemeyeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fakat milletçe birbirimize kenetlendik ve dünyadaki en güzel dayanışma örneklerinden birini gösterdik. Dünyayı bir anda durma noktasına getiren salgın günlerinde, bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettik. Yaşlılarımızı, engelli bireylerimizi, darda kalanlarımızı her şeyin üzerinde tuttuk. Bu felaket karşında bocalamadık çünkü asırlarca tatbik edildiğini bildiğimiz bir insaniyet bakiyemiz vardı. Hatta bunu tıbbi yardımlar çerçevesinde tüm dünyayla da paylaştık. Tabii şunu hiç unutmamalıyız, bu mirasın bugün dahi dipdiri olması, yarına da aynı şekilde aktarılabileceğinin garantisi değildir. Gelecek nesillerin de, bu mirastan yararlanması bizim çabamıza bağlı. Vakıf kültürünün yaşatılması, öğretilmesi ve bilhassa gençler arasında yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Hayat denen şu bir mevsimlik durakta, bize verilen nefes tükendiğinde amel defterlerimiz de kapanmış olacak." diyen Erdoğan, "Fakat vakıf bilinciyle yaptırılan ve biz göçüp gittikten sonra da sayısız insanın istifade edeceği bu eserler, sadaka-i cariyemiz olacaktır inşallah. Sözlerime son verirken, yaklaşan Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban ibadetinin ruhuna uygun bir yakınlaşma ve manevi olgunlaşmaya vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti.

Emine Erdoğan, restorasyonu tamamlanan imaretin açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın da katılımıyla kurdele keserek gerçekleştirdi.

Erdoğan, daha sonra İstanbul'un en eski aşevi olarak hizmet veren imaretin yemekhane bölümünde, Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıttı.

Yemek dağıtımı sırasında vatandaşlara "Şifa olsun." diyen Emine Erdoğan, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

İmareti gezen Emine Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan da bilgi aldı.

Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan, burada dua etti ve ardından Valide Sultan sandukasına Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan puşideyi yerleştirdi.

Erdoğan, imarethanenin bahçesinde bulunan yazar Yüksel Şule Şenler'in kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Son dakika haberi... Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Emine Erdoğan (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 06:06

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Emine Erdoğan (2) - Son Dakika

Son Dakika

Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi         
15:11
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı         
13:32
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu         
12:45
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Serdar Ortaç'tan Serdar Ortaç'tan "Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim         
11:44
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Yargıtay'dan babalara Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek         
09:28
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi         
08:29
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü         
02:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi         
20:48
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı         
20:44
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti         
19:55
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi         
19:31
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu         
19:06
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 18:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmareti törenle açıldı - Emine Erdoğan (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei