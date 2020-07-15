Son dakika haberi... SAKARYA Motosikletlilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' - Son Dakika

Son dakika haberi... SAKARYA Motosikletlilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü'

Gelen son dakika haberine göre Motosikletlilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü'SAKARYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında aralarında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da olduğu motosiklet sürücüleri, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak...

Motosikletlilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü'

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SAKARYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında aralarında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da olduğu motosiklet sürücüleri, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için sabah saatlerinde hareket etti.

Sakarya'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında çok sayıda motosiklet sürücüleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için sabah hareket etti. Sürücüleri TEM Otoyolu gişelerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve şampiyon motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu karşıladı. Sürücülerle birlikte motosiklete binen Yüce, Sofuoğlu ve Kaya, 15 Temmuz şehidi polis memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ve evini ziyaret ettiler. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet edildikten sonra Ankara'daki törene katılmak için konvoy hareket etti.

TEM Otoyolu, Motosiklet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SAKARYA Motosikletlilerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' - Son Dakika
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