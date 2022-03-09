Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi

09.03.2022 15:17
Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi

Son dakika gündem haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından anneleriyle ülkeden tahliye edilen Kırım Tatar Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından anneleriyle ülkeden tahliye edilen Kırım Tatar Türkü çocuklar, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen ve eşlerini cephede bırakan Kırım Tatar Türkü kadınlar, Türkiye'nin desteğiyle savaşın olumsuzluklarını çocuklarına hissettirmemeye çalışıyor.

Edirne'de misafir edilen savaş mağduru çocuklar, anneleriyle Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ni gezdi.

Müzede atölye çalışmalarına katılan çocuklar, rengarenk hayallerini kağıtlara yansıttı.

Çocuklarıyla Ukrayna'dan geldiklerini ve Edirne'de misafir edildiklerini belirten Kırım Türkü kadınlar, eşlerini Ukrayna'da bıraktıklarını, çocuklarını savaştan kaçırarak Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi
Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi
Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi
Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi

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Ukrayna, Edirne, Çocuk, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Savaş mağduru çocuklar anneleriyle Edirne'deki çocuk müzesini gezdi - Son Dakika


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