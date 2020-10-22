Ukrayna'da tıp öğrencisi ve arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Ukrayna'da tıp öğrencisi ve arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

22.10.2020 11:57
Ukrayna'da tıp öğrencisi ve arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı, System.String[]

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA -UKRAYNA'da tıp fakültesinde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Can Çökmez'e ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA -UKRAYNA'da tıp fakültesinde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Hüsnü Can Çökmez'e ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da tıp fakültesi öğrencisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni öldürdüğü gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdığı Hüsnü Can Çökmez'e ait kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık Hüsnü Can Çökmez ile maktul Buket Yıldız'ın bir süre duygusal arkadaşlık yaşadıkları, 2018 yılında tıp okumak için Ukrayna'ya giden Buket Yıldız'ın sanık ile olan arkadaşlığını bitirdiği, sanığın arkadaşlığını sürdürmek için Buket Yıldız ile irtibat kurmaya çalıştığı ancak Buket Yıldız'ın kabul etmemesi üzerine sanığın da Ukrayna'ya gittiği belirtildi.

'ONUNLA BİRLİKTE OLMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ ÜZERİNE...'Hüsnü Can Çökmez'in 31 Aralık 2018 tarihinde Buket Yıldız'ın Ukrayna'da yaşadığı eve gittiği, bu sırada Buket Yıldız'ın internet üzerinden bir erkek ile görüntülü görüşme yaptığı belirtilen gerekçeli kararda, "Sanık ile maktul arasında tartışma çıktı. Sanık maktule kendisiyle olmayı mı yoksa ölmeyi mi tercih ettiğini sorduğu, maktulun de onunla birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylemesi üzerine sanık evde bulunan bıçakla Buket Yıldız'ın boğazını keserek öldürdü. Sonrasında evin giriş kapısında Zeynep Hüsünbeyi'nin de boğazını keserek öldürdü" denildi. Sanığın olayın ardından kırmızı montunu olayın gerçekleştiği evde bıraktığı, evde bulunan cep telefonu, iki adet bilgisayar ve bir adet tableti alarak Türkiye'ye döndüğü bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, bu eşyaları Pendik'te sattığı, sanığın 5 Ocak 2019 tarihinde Kurtköy mezarlığında yakalandığı kaydedildi.

'UKRAYNA'YA GİDERKEN ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ OLDUĞU...'Gerekçeli kararda, "Sanığın maktule yönelik eylemini gerçekleştirmeden yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı maktul Buket ve arkadaşı maktul Zeynep'in öğrenci oldukları Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği, Buket'in başka bir şahısla görüştüğünü biliyor olması, daha önce de Buket'le barışmak istemesine rağmen kabul görmemiş olması, sanığın Ukrayna'ya gitmesinin başka bir sebebinin bulunmadığı, evine gittiğinde ona kendisi ile birlikte olmayı mı ölmeyi mi seçeceğini sorduğunun anlaşılması karşısında sanığın Ukrayna'ya giderken maktulü öldürmeye karar vermiş olduğu ve kasten öldürme suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği, eyleminin canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme olamayacağı anlaşıldığından tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri, suç işlemeye meyilli kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine iyi hal maddesi hükümleri uygulanmamıştır" denildi. Sanığın Buket Yıldız'ı öldürdükten sonra evde 25 dakika beklediği belirtilen gerekçeli kararda, "Suçu gizlemek için Buket'in ev arkadaşı olduğunu ve eve geleceğini bildiği maktul Zeynep Hüsünbeyi'ni bekleyerek boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü" belirtildi.

DAVANIN GEÇMİŞİUkrayna'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren Hüsnü Can Çökmez, olaya hırsızlık süsü vermek için maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çalarak İstanbul'a kaçtı.     Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'ni de öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, "Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek", "Bina dahilinde hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.                                         Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül 2020 tarihli duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Çökmez'i, Buket Yıldız'ı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Çökmez ayrıca, Zeynep Hüsünbeyi'ni "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDAN ÜST SINIRA YAKLAŞILARAK CEZA VERDİMahkeme, cinayetlerden sonra maktüllere ait telefon ve tablet bilgisayarı çalan Çökmez'i, "Bina içinde hırsızlık" suçundan üst sınıra yaklaşarak 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da yine üst sınıra yaklaşarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KİŞİLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİM YAPILMADIÇökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da tıp öğrencisi ve arkadaşını öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

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