Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı

08.10.2020 10:51

Son dakika haberi... Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ezelden beri insanların ölümüne veya yaralanmasına neden olan tandır yanıklarını önlemek için proje hazırladı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ezelden beri insanların ölümüne veya yaralanmasına neden olan tandır yanıklarını önlemek için proje hazırladı.

Van Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılında kurulan ve 2011 yılında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine taşınan yanık merkezi, Doğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hitap ediyor. 2'si yoğun bakım olmak üzere 16 yataklı yanık merkezi ile ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 8 aydır korona virüs pandemisi ile mücadele ettiklerini ifade ederek, bununla birlikte sürmesi gereken sağlık hizmetlerini de sunmaya devam ettiklerini söyledi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin verdiği en önemli hizmetlerden birinin acil bir durum olan yanık hastaları olduğunu vurgulayan Çelik, "Yanık birimimizde hastalarımıza hizmet veriyor, onlara şifa dağıtma noktasında tüm arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bir yandan salgın hizmetini yürütürken diğer yandan acil hastalıklar ve normal sağlık hizmetini yürütüyoruz. Tabi bu ciddi bir organizasyon, ciddi bir iş paylaşımı ve dinamik bir yapıyı gerektiriyor" dedi.

16 yataklı yanık merkezinde deneyimli sağlık personellerinin hizmet verdiğini dile getiren Çelik, "Yanık kendi başına ciddi bir travma, uzun dönem sonuçları olan kronik bir süreç ve hem aileye hem de hastaya ciddi bir ızdırap meydana getiren bir durumdur. Yanık tedavisi, hem zor hem de tıbbi anlamda hekim ve hemşire arkadaşlarımızı yoran uzun bir dönem. Çünkü her gün pansuman yapılan ağrılı bir iştir. Anestezi eşliğinde yapılması gerekiyor, ameliyatlar da yapılıyor. Yanık merkezimiz de çok şükür bütün imkanlar var" ifadelerini kullandı.

"Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hizmet veriyoruz"

Merkezde farklı yanık hastalarının olduğunu belirten Çelik, "Bölgede sık görülen tandır yanıkları, maalesef hala devam ediyor. Şu anda bile 2-3 hastamız tandır yanığından dolayı yatmaktadırlar. Bunun yanında elektrik yanıkları, haşlanma yanıkları dediğimiz sıcak su yanıkları, temas yanıkları, kimyasal yanıklar. Her türlü hastayı burada tedavi ediyoruz. Burada Doğu Anadolu Bölgesi ile Günyedoğu Anadolu Bölgesinin bir kısmına hizmet veriyoruz. En yakın yakın yanık merkezi Erzurum ve Karadeniz için Trabzon'da var. Birçok ilimizde ve ilçelerimizde hastalar bize geliyor. Hakkari'den, Bingöl'den, Iğdır'dan ve birçok yerden hasta takip ediyoruz. 16 yatağımız olmasına rağmen ortalama 20-30 hasta yatıyor. Bazen servislere de hasta yatırmak durumunda kalıyoruz. Bizim açımızdan da önemli bir nimet bu. Hastalarımıza bu hizmeti sunmaktan da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Tandır yanıkları ile ilgili iki proje hazırladık"

Korona virüs pandemisinden önce Yanık Merkezi sorumlusu Genel Cerrah Uzmanı Operatör Dr. Hakan Köksal'ın koordinatörlüğünde bir kongre organize ettiklerinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongremiz 'Yanık Sempozyumu ve Tandır Çalıştayı' idi. Türkiye'de tandır yanıkları ile ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmamış. Biz bir çalıştay yapıp rapor hazırlamak istedik. Bu konuda 2 tane proje hazırladık. Birisi 'Tandır yanıkların epidemiyolojisi' diğeri ise tandır yanıklarının fizyopatolojisi.' Tandır yanıkları nasıl oluşuyor ve uzun dönem sonuçları ne oluyor? Bununla ilgili pandemiden önce 2 proje sunduk. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma Birimi destek verdi. Projelerimize sponsor oldular ve fon ayırdılar. Hangi köyde kaç tandır var? onu araştırıyoruz. Bu konuda Van Valiliği'de sağ olsun bize destek oluyor. Tandır sayılarını belirleyeceğiz. Bunların kaçı yerde, kaçı duvarda gömülüdür. Bunları sınıflandıracağız. Şu anda bununla ilgili elimizde bir veri yok maalesef. Bu çalışma ile biz bunu ortaya koyacağız. Daha sonra Hakan Bey zaten yanık hastalarını takip ediyor, bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyor. İnşallah 2021 Haziran ya da mayıs ayında ulusal katılımlı büyük bir sempozyum planlıyoruz. Bu sempozyumda bahsettiğimiz 2 projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda projelerin anket aşamasındayız. Tüm köylerde anketler yapılıyor ve fizyopatoloji ile ilgili de laboratuvarlarda çalışmalar yapılıyor.

Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı
Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı
Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı
Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı

Araştırma Hastanesi, Doğu Anadolu, araştırma, Van, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 700 milyon liralık kredi kullanım yetkisi verildi
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde otel odasında gözaltına alındı         
10:15
Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı Avrupa Palamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan 'Altın Şafak' milletvekili Ioannis Lagos Yunanistan'da tutuklandı         
09:47
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti         
08:16
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar         
20:13
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 11:18:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden anlamlı proje... Tandır yanıklarına çözüm için kollar sıvandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei