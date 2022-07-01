Son dakika haberi! AA'nın "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı (1)

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 14'ü yabancı uyruklu 22 medya mensubuna sertifikaları verildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 20 Haziran- 1 Temmuz arasında düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin sertifika töreni, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde yapıldı.

AAtölye'deki törende bir konuşma yapan AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, son yıllarda dünyada savaş ve çatışmaların arttığına işaret ederek, bunların küreselleşmenin sonucu olarak Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Karakaş, gazetecilerin savaş ve çatışmalardan en çok etkilenen gruplar arasında yer aldığını, işlerini yapmak için zor koşullar artında çalıştığını, yakalanma, saldırıya uğrama ve hatta öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

"Gazetecilere kendi güvenliklerini zor koşullar artında sağlamayı öğretiyoruz"

Dünyada birçok gazetecinin zor koşullar altında işlerini yaparken hayatını kaybettiğini ifade eden Karakaş, basın mensuplarının olağanüstü koşullarda işlerini yaparken güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Karakaş, şöyle devam etti:

"Savaş muhabirliği programını 2012'den beri partnerlerimizle iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Gazetecilere kendi güvenliklerini sadece savaş alanlarında değil zor koşullar artında sağlamayı öğretiyoruz. Bu programdan son 10 yılda 170'i yabancı olmak üzere 461 gazeteci faydalandı. Bunların 22'si ise Afrika'dan gelerek programı başarıyla tamamladı. Nijer, Gine, Kenya, Çad, Etiyopya, Libya ve Somali'den gelen katılımcılarımız programımızın uluslararası alandaki etkisini de göstermektedir."

Son eğitimin katılımcılarına seslenen Karakaş, "108 saatlik eğitiminiz boyunca 26 konuda eğitim aldınız. Tahmin ediyorum, gazın tadını hiçbir zaman unutmayacaksınız." dedi.

Kursiyerleri, çabaları ve başarılarından dolayı tebrik eden Karakaş, Polis Akademisi, TİKA, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ve katkıları için teşekkür etti.

"Savaş Muhabirliği Eğitimi alanların sayısı 461'e ulaştı"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Ufuk Ayhan ise AA'nın ev sahipliğinde, güzel atmosfere sahip AAtölye'de katılımcılara hitap etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

AA ile Polis Akademisi arasındaki iş birliğinin 2012'de başladığını, 2015'te eğitim faaliyetlerinin farklı bir evreye geçtiğini belirten Ayhan, 21. dönem eğitimine katılanların çoğunluğunun Afrika ülkelerinden olduğunu dile getirdi.

Eğitimin bir parçası olmaktan dolayı onur ve şeref duyduklarını aktaran Ayhan, Savaş Muhabirliği Eğitimi alanların sayısının, 291'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 170'i yabancı uyruklu olmak üzere 461'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ayhan, haber yapmak isterken haber olmamanın önemine işaret ederek, eğitim alan gazetecilerin ayağına taş değmemesi temennisinde bulunarak, "İstesek de istemesek de savaşlar meydana geliyor. Ukrayna savaşıyla birlikte Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne yoğun talep geldi. Zaten Orta Doğu, Afrika kırılgan bölgeler. İşte Ukrayna'da savaşla yüz yüzeyiz. Ben bu eğitimlerin ileride daha fazla düzenlenmesinin talep edileceği düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kapsamlı bir eğitim"

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin, sadece savaş ortamları için değil her türlü olumsuzluk ortamında gazetecilere yardımcı olacak kapsamda gerçekleştiğini kaydetti.

Daha önceki eğitime katılan Türkmen bir gazetecinin, eğitimde öğrendikleriyle bir kişinin hayatını kurtardığını aktaran Polat, kursiyerlerin, eğitimde edindikleri bilgileri yaşamlarında kullandıklarını kendilerine ifade ettiklerini söyledi.

Polat, "Bu eğitimin temel amacı, meslek bakımından sizlerin ihtiyaç duyduğu birtakım şeyleri kazandırmak. Ama aynı zamanda biz, Türkiye olarak dost kazandığımıza inanıyoruz. Kendimizi ev sahipliği, misafirperverlikle de temsil ettiğimize inanıyoruz ve sizlere sadece eğitim veren kurumlar olarak değil aynı zamanda bir dost, bundan sonra da sizlerle irtibatı sürdürecek bir ülke olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Sevgi Ceren Gökkoyun ve Tidjani Moustapha Mahdi de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Karakaş, Ayhan, Polat ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.