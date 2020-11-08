Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı

08.11.2020 15:01

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 24'üncü yılında Nevşehir'deki mezarı başında anıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 24'üncü yılında Nevşehir'deki mezarı başında anıldı.

Abdullah Çatlı için Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programı, korona virüsle mücadele kapsamında maske ve mesafe kurallarına göre yapıldı. Anma programına Abdullah Çatlı'nın kızları Gökçe Çatlı, Selcen Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı ve yaklaşık 150 kişi katıldı. Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı ise korona virüsle mücadele kapsamında oğlunun anma programına araç içerisinde katılarak takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında dua edildi. Programda Kayseri'den Ömer Öztürk'ün Abdullah Çatlı için yazmış olduğu şiir de okundu.

Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı, "İşte yine bir seneyi devriyesinde şehit olarak gördüğümüz Abdullah Çatlı'ya Covid-19 salgını karşısında tüm önlemlerimizi alarak burada toplandık. Biz 24 yıl önce ne dediysek halen onun arkasındayız. Bu çok söylenir. Bazen adalet olsaydı yiğitliğe gerek kalmazdı diye bir söz vardır. Babam adaletin uluslararası arenada uygulanmadığı bir dönemde ülkesi, bayrağı ve milli değerleri uğruna mücadele bayrağını yükseltmiş bir yiğittir. Bunun takdirini 24 yıl sonra bir süre geçirdiğimiz mücadelelerle birlikte bunun geri dönüşümlerini aldığımıza inanıyorum" dedi.

Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı da açıklamasında Fransa'da bozkurtların faaliyetlerinin durdurulmasının Abdullah Çatlı'nın haklı mücadelesini gösterdiğini ifade etti. Zeki Çatlı, "Öncelikle bu hastalığa rağmen, bizim frenleme yapmamıza rağmen uzaklardan gelen tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Abdullah Çatlı'nın haklı mücadelesi vatandaşların yerinde o kadar yer bulmuş ki sevgi selini engelleyemiyoruz. Bu akımı durdurmak kimsenin haddi değildir. Abdullah Çatlı'nın haklı mücadelesi en son Fransa'da yeni çıkan ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasında haklı mücadele yerini buluyor. Darmanin diyor ki 'Bozkurtların faaliyetlerini bakanlar kurulu olarak durdurduk. Çünkü Asala ve PKK'ya karşı Abdullah Çatlı bağlantılı olarak savaşıyor ve eylem yapıyorlardı.' Abdullah Çatlı'nın izinden gidiyorlar sözünü kast ederek bozkurtların faaliyetlerini durdurduklarını söyledi. Diğer taraftan Facebook gibi Ermeni kırıntıları ve onun işbirlikçileri Abdullah Çatlı adına yazan herkesin sayfasını bir gün, iki gün kapatıyor. veya aylarca kapatıyor. Bu da Abdullah Çatlı'nın nasıl Türk milleti ve Türk Devleti düşmanlarının canlarını yaktığının ispatıdır" diye konuştu.

Abdullah Çatlı'nın mezarına Türk ve Azerbaycan bayraklarının asıldığı gözlendi. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı

Abdullah Çatlı, Balıkesir, Susurluk, Kasım, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Abdullah Çatlı ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika


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