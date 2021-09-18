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Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması

18.09.2021 17:32
Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak sundukları desteklerle her zaman şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının yanında olduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak sundukları desteklerle her zaman şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının yanında olduklarını bildirdi.

Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanının verildiğini, bundan dolayı 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığa minnet duyduklarını ve onların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini belirten Yanık, Bakanlığın şehit yakınları, gazi ve gazilerin yakınlarına eğitimden ulaşıma birçok destek sunduğunu ifade etti.

Yanık, "En büyük amacımız onların hayatını kolaylaştırmak. Bakanlık olarak sunduğumuz desteklerle her zaman şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kamuda istihdam, ulaşım, eğitim, barınma, elektrik-su faturalarında indirim destekleri sunduklarını ve psikososyal desteğe ayrıca önem verdiklerini vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"2002'de şehit yakınlarımız için bir kişilik olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Gazi ve gazi yakınlarımız gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de bir istihdam hakkı getirdik. İstihdam hakkının verildiği 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315, 2002'den 2014'e kadar da 10 bin 187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızın kamuda istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atama yetkisinin Bakanlığımıza geçtiği 2014'ten itibaren ise 29 bin 347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. 16 Eylül 2021 Perşembe günü yaptığımız 278 atamayla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını 46 bin 127'ye ulaştırdık."

Faizsiz konut kredisi ve eğitim öğretim desteği

Yanık, şehit yakınları ve gazilerin bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı bulunduğunu, 2021 yılı için bu kredi miktarının 177 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan verildiğini aktaran Yanık, ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulandığını belirtti.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlandığını da değinen Yanık, "Şehit ve gazilerimizin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine önem veriyoruz. Şehit ve gazi çocuklarımız, özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri için düzenli ziyaretlerle onlara psikososyal destek hizmeti verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda 2017'den bugüne kadar 152 bin 8'i gazi olmak üzere, 296 bin 507 şehit yakını ve gazileri evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ücretsiz ulaşım ve ÖTV muafiyeti

Bakan Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ulaşım desteği de verildiğini belirtti.

Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babalarının, gazilerin, gazi eşlerinin ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babalarının ücretsiz seyahat hakkı bulunduğunu aktaran Yanık, toplam 197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının bu haktan yararlandığını bildirdi.

Yanık, engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gazilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlandığını belirterek, "Şehitlerimizin bir yakını, ayrıca engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ile bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gazilerimiz için bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği

Bakan Yanık, "Birleşmiş Markalar Derneği ile yapılan iş birliğiyle bu yıl Gaziler Günü'nün kutlanacağı 19 Eylül Pazar gününe özel olmak üzere kozmetikten giyime elektronik eşyadan mobilyaya pek çok markada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına özel indirimler uygulanacak." ifadelerine yer verdi.

Şehit ve gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlığın asla unutulmayacağını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız şehit yakınları, gazi ve gazilerimizin yakınlarına birçok destek sunmaktadır. Desteklerimizle onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için sunduğumuz desteklerle, yaptığımız çalışmalarla onlara duyduğumuz minneti ve saygımızı ifade ediyoruz. Onlara hizmet etmek bizim için onurdur."

19 Eylül Gaziler Günü'ne özel uygulamalar

Bakan Yanık'ın değindiği Birleşmiş Markalar Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, derneğe üye firmalara ait pek çok markada bu yıl Gaziler Günü'ne özel şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına indirim uygulanacak.

İndirimler farklı oranlarda, giyimden kozmetiğe, elektronik eşyadan mobilyaya birçok alanda geçerli olacak.

Ayrıca süper lig maçları öncesi stadyumlarda, şehit ve gazilere duyulan minneti dile getiren anonslar yapılacak ve pankartlar asılacak.

Gaziler Günü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Gaziler Günü dolayısıyla kamu spotu da hazırlandı.

Kamu spotunda, Ankara'da bir caddede yakasında madalyasıyla yürüyen Gazi Jandarma Albay Necmettin Tetik'e çevredekiler saygıyla selam veriyor.

Harp Okulunun bahçesindeki Atatürk Anıtı'nın önüne gelen Tetik, "Atam, 100 yıl önce aldığınız gazi unvanını ne mutlu ki ben de bugün şerefle taşıyorum." ifadelerini kullanıyor.

Kamu spotunda, ayrıca "Vatan size minnettardır" ifadesiyle gazilere şükran dile getiriliyor.

19 Eylül Gaziler Günü, Eylül, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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