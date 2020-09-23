Son dakika haberleri | Akdağ'daki "izole tatil" ziyaretçi sayısını ikiye katladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Akdağ'daki "izole tatil" ziyaretçi sayısını ikiye katladı

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla izole tatil tercih eden yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Son dakika haberleri | Akdağ'daki

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla izole tatil tercih eden yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Afyonkarahisar- Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla, geniş karaçam ormanı, meşelik alanları ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yapay gölet, sosyal tesisler ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler, doğa, kamp ve karavan turizmi için Kocayayla'ya gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'da macera tutkunlarının gezdiği Tokalı Kanyon, yılkı atları ve kızıl geyikleriyle misafirlerin ilgisini çekiyor.

Tesislerin işletmesini yapan Sandıklı Belediyesi de Akdağ göletine kazandırdığı sultan kayığı, botlar ve deniz bisikletleriyle ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Akdağ Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Miraç Aktürk, AA muhabirine, Kovid-19 salgını dolayısıyla yaz aylarında izole tatilin gözde mekanı haline gelen Kocayayla'nın, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

"Pandemide Akdağ insanlara ilaç gibi geldi." diyen Aktürk, "İlgi her geçen yıl artıyor. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Akdağ'a çok büyük önem veriyor. 'Buraya gelen insanlara daha fazla hangi imkanları sunabiliriz?' düşüncesiyle yatırımlarını sürdürüyor." dedi.

Aktürk, yapay gölete bu yıl kazandırılan sultan kayığı, yuvarlak botlar, deniz bisikletleri ve dağ bisikletleriyle ziyaretçilerine sportif aktivite imkanlarının da sunulduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

" Türkiye'nin her noktasından turist geliyor"

Denizli, Uşak ve Isparta başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda turistin salgın sürecinde tatil için Akdağ'ı tercih ettiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Burada 10 bungalov evimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakında bir butik otelimiz hizmete girecek. Yine kamp ve karavan turizminde de Kocayayla, büyük ilgi gördü. Çünkü pandemi sürecinde insanlar Akdağ gibi doğa harikası yerlere gitmek istiyor. Şehir merkezlerinden ve kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutmak istiyorlar. Bu süreçte Akdağ'ımız çok büyük rağbet görüyor. Doğa harikası Kocayayla'ya Türkiye'nin her noktasından turist geliyor. Geçen yıla göre sezon sonu gelmeden şimdiden ziyaretçi sayımız iki kat arttı. Turist sayısı artıkça bizlerin verdiği hizmetler de artıyor."

"Burası adeta cennetten bir köşe gibi"

Ziyaretçilerden Büşra Öztürk, Akdağ'ın doğasının çok güzel olduğunu anlattı.

Bungalov evlerde kalacaklarını ifade eden Öztürk, "Pandemi dolayısıyla Akdağ'a çok sayıda insanın tatile geldiğini öğrendik. Eylül ayındayız ve burada da sezonun son günleri yaşanıyor. Burası adeta cennetten bir köşe gibi. Herkesin bu güzel atmosferi görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Ramazan Yıldız da Akdağ'a arkadaşlarıyla günübirlik geldiklerini, doğa ile iç içe Akdağ'daki ortamın çok güzel olduğunu bildirdi.

Sandıklı, Bungalov, Afyon, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Akdağ'daki 'izole tatil' ziyaretçi sayısını ikiye katladı - Son Dakika

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