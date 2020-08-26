30 Ağustos Zafer Haftası programı kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinde şehit ailelerini ziyaret eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'ın önderliğindeki heyet, şehit alilerinin her daim yanında olduklarını kaydetti.

30 Ağustos Zafer Haftası programı kapsamında İzmir'in Aliağa ilçesinde şehit aileleri ziyaret edildi. Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'ın önderliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun ve Aliağa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğba Arı hazır bulundu. Heyet, program kapsamında 2015 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırın Suriye tarafından açılan ateşle şehit olan piyade er Gökhan Çakır'ın, 2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı'nda, bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in ve 1997 yılında Mardin İl Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda şehit düşen Şehit Jandarma Komando Çavuş Bülent Kula'nın ailelerini ziyaret etti.

"Yiğitlerimizin ailelerinin yanındayız"

Şehit ailelerinin hal, hatır ve isteklerinin sorulduğu ziyaretlerde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirine atıfta bulun Kaymakam Karaman, "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana agüşunu açmış duruyor Peygamber. Şehitlik büyük bir mertebe, herkese şehit ailesi olmak nasip olmaz. Bu ülke için kanını döken yiğitlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız. 30 Ağustos Zafer Haftası programı kapsamında ailelerimizi ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR