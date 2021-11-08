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Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor

08.11.2021 16:08

Son dakika gündem haberi: - Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldı Azerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle 440 metrelik Azerbaycan bayrağıyla geçit yapıldı.

- Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldı

Azerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle 440 metrelik Azerbaycan bayrağıyla geçit yapıldı.

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü, 8 Kasım Şuşa'nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü'nü kutluyor. Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 günün ardından Ermenistan'a galip gelmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, kutlamalar kapsamında 440 metrelik dev Azerbaycan bayrağıyla geçit düzenlendi. Azneft çevresinde başlayan geçide, askeri orkestra marşlarla eşlik ederken, Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Askeri Okulu öğrencileri, güzergah boyunca 440 metre uzunluğundaki Azerbaycan bayrağını taşıdı. Askeri Ganimetler Parkı'nda son bulan geçide atlı birlikler eşlik ederken, kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi de düzenlenecek.

"8 Kasım Zafer Günü"

Daha önce 10 Kasım olarak belirlenen "Zafer Günü", Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirilmişti. Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşu savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynarken, Şuşa'nın işgalden kurtarılması, Ermenistan'ın yenilgiye uğratılması ve askeri operasyonların durmasına yol açan en önemli etkenler olarak belirtilmektedir. Bu nedenle Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

"İkinci Karabağ Savaşı 44 gün sürdü"

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı atağa geçmiş, Azerbaycan ordusunun 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarında 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ererken, Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor
Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor
Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor
Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor

Ermenistan, Azerbaycan, 10 Kasım, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Azerbaycan Zafer Günü'nde 440 metrelik bayrakla geçit yapıldıAzerbaycan İkinci Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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