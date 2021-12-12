Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz

12.12.2021 22:20
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakanlığı'nın çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnsanımıza iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, karayollarını, havalimanlarını, deniz yapılarını, haberleşme sistemlerini inşa ediyoruz" dedi.

'ATTIĞIMIZ HER ADIM BU BÜYÜK STRATEJİNİN BİR PARÇASIDIR'"Attığımız her adım bu büyük stratejinin bir parçasıdır" diyen Bakan Karaismailoğlu, "4 binden fazla aktif şantiyemizde, 700 binden fazla çalışma arkadaşımızla vizyonumuzu yansıtan stratejilerimize uygun projeleri üretmeye devam ediyoruz. Bugünümüze kadar, geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bilimsel temellere dayalı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir çalışmalarla, ulaşım ve lojistik master planı ışığında belirlediğimiz harita ile kararlılıkla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettikleri projelerin 1 trilyon 136 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolarlık ve üretime ise 869 milyar dolarlık etkisi oldu. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşti. Yatırımlarımız sayesinde ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla, sadece 2020 yılında; yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 14 milyar dolar tasarruf elde ettik" diye konuştu.'2 BİN 149 KILOMETRE YENİ HAT YAPTIK' Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan, demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. 1213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık" açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, Kuzey hat olarak belirtilen Çin- Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalıştıklarını açıkladı.Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun kapasitesini 2024 yılı sonunda 3 milyon yolcuya ve 20 milyon ton yük taşımaya yükseltmeyi hedeflediklerini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında planladığımız projelerle karasal taşımacılıkta demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. 4 bin 7 kilometre hızlı tren, 357 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere toplam 4 bin 364 kilometre hattımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.'BU BİR SEFERBERLİKTİR'Hızlı tren projelerinde önemli başarılara imza attıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, bu başarıların da bir seferberlik olduğunu savunarak konuşmasına şöyle devam etti: "Yolcu ve yük taşımacılığını birlikte gerçekleştireceğimiz hızlı tren projelerimizin yanı sıra   konvansiyonel hatlarımızda da iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Lojistik çalışmalarımız kapsamında, demiryollarımızı, limanlar ve havalimanlarına bağlıyoruz. Yatırımlarımızdaki demiryolu payını, yüzde 48'e yükselttik. 2023 yılında da yüzde 63'e çıkaracağız. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız. Türkiye, bölgesel yük taşımacılığında önemli bir ticaret hacmine sahip, bu potansiyeli lojistik merkezler yaparak daha da artıracağız."'2022 YILINDA MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN RAYLARDA OLACAK'Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladıklarını duyuran Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılında Milli Elektrikli Tren raylarda olacak. 225 km/saat hızında Tren Seti Projesi tasarım çalışmalarını da tamamladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. 2035'e kadar yaptığımız planlamada demiryolu araç ihtiyacımız 17,4 milyar eurodur" açıklamasında bulundu.Bakan Karaismailoğlu, demiryolu yatırımlarıyla her yıl 770 milyon dolar tasarruf elde ettiklerini kaydederek, "Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayarak karbon salımını azaltacak stratejileri belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Lojistik Master Planı dikkate alınarak bir taraftan demiryolu ağımızın ve lojistik merkezlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için işletme modelleri geliştiriyoruz, diğer taraftan demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkarmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.Karayolu için belirlenen akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerini yürüttüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yolları da daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini ifade etti.Haberleşme sektörüne ilişkin de Genel Kurul'u bilgilendiren Bakan Karaismailoğlu, "Bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını, fiber ve genişbant altyapısının ve kullanımının yaygınlaştırılmasını, sektörde etkin rekabetin ve tüketici refahının geliştirilmesini, yerli ve milli üretimin desteklenmesini, siber güvenliğin geliştirilmesini hedefleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulusal Siber Güvenlik Organizasyonu'nu oluşturduk. Dijital uygulamaların yoğunlukla tercih edildiği Kovid-19 pandemi sürecinde de ek önlemler almayı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.5G HABERLEŞME ŞEBEKESİ PROJESİBakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağız. Önümüzdeki dönemde 6G, Yüksek Hızlı Türkiye'nin kablosuz sinir sistemi olacak. E-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 57 milyonu aştı. Vatandaşlarımız artık kamu binalarına gitmeden sadece tek tıkla, birçok hizmete kolaylıkla erişebiliyor. 369 metre ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nde, 'Dünyada bir ilki' gerçekleştirerek, tek noktadan 100 FM yayını ile radyolara hizmet vermeye başladık. İletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşabilmesi için çalışıyoruz."'19 ARALIK SABAHI UZAYA FIRLATIYORUZ'Türkiye'de iletişim altyapısının geleceğe uygun biçimde kurulmasına katkı sunacak TÜRKSAT 5A'yı hizmete aldıklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A, 3 kıtaya yayılan geniş coğrafyada televizyon ve veri haberleşme hizmeti veriyor. Beşinci nesil haberleşme uydularından bir diğeri olan TÜRKSAT 5B'yi geçtiğimiz günlerde teslim aldık. TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak. Milli Haberleşme Uydumuz TÜRKSAT 6A'nın ise montaj, entegrasyon ve testleri Ankara'da devam ediyor. Böylece haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacağız" bilgisini paylaştı.Türkiye'deki denizyollarına ilişkin açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı denizyoluyla yapılmaktadır. Ülkemizin toplam dış ticaretindeki deniz yolunun ekonomik payı 2003 yılında 57 milyar dolar iken, 2020 yılında 216 milyar dolara yükseldi" dedi.KANAL İSTANBULKanal İstanbul Projesi'nin, dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getireceğini savunan Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdüdü: "Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Günümüzde yılda ortalama 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar için de çok ciddi kaza riski söz konusu. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağı öngörülmektedir."İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun planlanmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, "Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal'ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık. Çalışmalara başladık" dedi.Hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanı sayımızı 56 noktaya çıkardık. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile birlikte artık geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyor" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Bakanlığının 2022 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 71 milyar TL olarak öngördüklerini açıkladı.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz
Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Türkiye, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü 23:04 Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü
Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı 21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi 19:13 Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket 18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi 17:45 Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı 15:33 Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı

Son Dakika Haberleri
23:52 Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
23:45 Sedat Peker belgeselinde bomba açıklamalarda bulunan Bülent Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler
23:31 Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!
23:11 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
23:11 Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde
23:00 Oğuzhan Özyakup'tan zafer sonrası Fenerbahçe mesajı: Mecburuz
22:29 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
22:12 Herkesin atladığı maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur Beşiktaş
22:01 Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
21:40 Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü         
23:52
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı         
22:30
Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi         
20:40
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu         
15:50
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi         
12:34
Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek         
09:33
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 00:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement