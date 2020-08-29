Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Giresun'daki arama çalışmalarını takip etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Giresun'daki arama çalışmalarını takip etti

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personelleri ile kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Giresun'daki arama çalışmalarını takip etti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personelleri ile kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.

Tirebolu- Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için derede yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek, Harşit Çayı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. İlgililerden bilgi alan Pakdemirli, kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın annesi Meliha ve babası Hamit Yılmaz'la da görüşerek, acılarını paylaştı.

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem AFAD'dan hem de kaymakamdan çalışmalarla ilgili bilgi aldığını belirterek, bölgedeki çalışmaların maksimum derecede olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında her türlü teknolojiden faydalanıldığını ifade eden Pakdemirli, "Burada bildiğiniz üzere 6 kaybımız vardı, 3'ü bulundu. 2 jandarmamız, bir operatör kaybımız var. Onların da aramaları en sıkı şekilde yapılıyor, takip ediliyor. Yer yer dalgıçlar, dere kenarından aramalar, yer yer makineli aramalar, yer yer yoklama usulüyle ellerdeki sondaj çubuklarıyla bu aramalar sürdürülüyor." dedi.

DSİ'den 2 makine talebi olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Sallama dediğimiz yani normal kepçenin ulaşamadığı bataklık olan yerlerde 20-30-40 metreye atılan kepçeler ve bunlar vasıtasıyla da kayıplarımıza ulaşılmaya çalışılacak. Onları da hızlı bir şekilde alana sevk ediyoruz. AFAD başta olmak üzere kamu kurumları görevleri dairesinde alanda çalışmaları en hızlı şekilde sürdürüyor. Ben tekrar hem şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıplarımızın da bir an evvel bulunmasını Rabbimden temenni ediyorum. Burada az önce de söylediğim gibi yapılması gereken her şey yapılıyor."

Bir gazetecinin, Dereli ilçesinde kayıp bir kişinin bulunduğu iddiasını sorması üzerine Pakdemirli, "Onunla ilgili biraz önce valimizle konuştum. Bir iz olduğunu söyledi. Henüz onların da teyit edebildiği bir iz değil. Herhalde teyit edilirse gerekli açıklamayı yaparlar diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi Giresun'a yapacağı ziyarete ilişkin de şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız pazartesi başta en çok zarar gören ilçelerimizle köylerimiz olmak kaydıyla mutlaka arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulunacaktır. Zaman zaman Cumhurbaşkanımızla görüşüyoruz, ya kendisi arıyor ya biz arıyoruz. Sürekli bizden bilgi alıyor. Talimatlarını alıyoruz. Dün de Ericek köyü ciddi olarak hasar görmüş köylerimizden bir tanesi. Belki bana göre şu anda en ağır hasarlı köylerimizden bir tanesi. Ericek köyümüzde dün cumadan sonra Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Oradaki köylülerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin biraz morale ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımız da onlara devletin burada olduğu mesajını tekraren söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten en başından beri devletin 5 bakanını da buraya gönderdi. Her birimiz kendi sahamızda yapılabileceklerin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Rabbim bir daha böyle afetler vermesin inşallah."

Bekir Pakdemirli, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Giresun'daki arama çalışmalarını takip etti - Son Dakika


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