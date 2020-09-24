Son dakika haberleri... Batuhan Yaşar: "Anayasa mahkemesi neden ikiye bölündü" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Batuhan Yaşar: "Anayasa mahkemesi neden ikiye bölündü"

Bir son dakika haberine göre İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anayasa Mahkemesindeki yaşanan tartışmaları Türkiye Gazetesindeki köşesine taşıdı.

Son dakika haberleri... Batuhan Yaşar:

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anayasa Mahkemesindeki yaşanan tartışmaları Türkiye Gazetesindeki köşesine taşıdı. Yaşar kararların neden 8'e 8 çıktığını sorguladı ve "Kim yüksek mahkemeyi 2'ye böldü" sorusuna cevap aradı.

Anayasa Mahkemesindeki yaşanan tartışmaları Türkiye Gazetesindeki köşesine taşıyan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, köşesindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek Mahkeme verdiği kararlarla her dönem adından söz ettirmiştir..

-Siyasi kararları ile hep gündem olmuştur..

-Kendisini zaman zaman TBMM yerine bile koymuştur..

-Hukukçular, yetkilerin aşıldığını sıklıkla söylemişlerdir..

1960 Anayasası ürünü Anayasa Mahkemesinin 'kaldırılması' bile tartışılmıştı..

Bir süredir yine gündemde..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştirileri "Yine neler oluyor?" denmesine yol açtı..

Şu bisiklet tartışmasından söz ediyoruz..

Anayasa Mahkemesi 'şehirler arası yollarda gösteri yapılamaz' hükmünü iptal etti..

Washington - New York kara yolunda gösteri yap bakalım!

Veya Londra'daki M6 otoyolunu 'gösteri yapacağım' diye kapatmayı dene de neler olduğunu gör!

Almanya, Fransa'daki yollarda slogan atmak, gösteri yapmak serbest mi?

Gerçekten çok ilginç ve tartışılacak bir karar..

Dünyada örneği var mı?

Anayasa Mahkemesi CHP başvurusuyla 'güvenlik soruşturmasını' da iptal etmişti..

Herhalde kamuoyundaki tartışmalardan haberdarlar:

-"FETÖ ve PKK'lılara kamuda çalışabilmeleri için yol mu verildi?" eleştirileri ayyuka çıktı..

Devlet bir taraftan da FETÖ'yü kılcal damarlarından temizlemeye çalışıyor..

Sanki bunlar hiç olmuyormuşçasına Anayasa Mahkemesi ilginç kararlara imza atıyor..

Bisiklet esprisi

İçişleri Bakanı Soylu düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi Başkanı'na seslenmişti:

-"Bisikletinle işe git-gel bakalım.. Ben varım sen var mısın?"

Bu sözlerin ardından yapılan toplantılarda düzenlemenin iptalini sağlayan üyeler espriler yapmışlar:

-"Artık işe bisikletle gidip-gelelim.."

Gerçekten çok komik!

İptali, 'hukukun üstünlüğü' diye açıklamak da ayrı bir tartışma konusu..

Neyse..

Kamuoyu terazisi ve vicdanlar her şeyi tartıyor..

Kararlar 8'e 8 çıkıyor

Eften püften şeyler hariç bir süredir kararlar böyle çıkıyor..

8'e 8..

Sayı eşit çıksa bile Mahkeme Başkanının kullandığı oy belirleyici oluyor..

Yani Başkanın tercihi 2 oy yerine geçiyor..

-Güvenlik soruşturması kanununun ilgili maddesi ve..

-Otoyollarda gösteri konusu böyle iptal edildi..

Yakında Anayasa Mahkemesinin son askeri üyesi emekli olacak..

Böylelikle üye sayısı 16'dan 15'e düşecek..

Askeri üye iptal edilen iki kanun maddesinde de Başkanın karşısında yer almıştı..

İptal kararı askeri üye olmasaydı 8'e 7 çıkacaktı..

Başkanın "süper oy"una gerek kalmaksızın ret kararı alınabilecekti..

Aralık sonrası bakalım neler olacak?

Kim yüksek mahkemeyi ikiye böldü?

Konuştuğum üyelerin ilginç tespitleri var..

Yazılmamak kaydıyla söylenenler de var..

Ama bazı konulara dikkat çekmek gerekiyor:

1-Türkiye 15 Temmuz sonrası bütün kurumlarıyla yeniden yapılandı..

2-Her şeye bir kılıf bulunabilir.. Ama "AİHM, hukuk, guguk" diyerek işin içinden çıkılamaz..

3-Güvenlik soruşturması ve otoyollarda gösteri konusu bu şekilde AÇIKLANAMAZ!

4-Hukuk adamları 'siyasal karşıtlık' akımına kapılmamalı..

5-Bunu devlet, hükümet getirdi diye "tam karşısında veya tam yanında" yer almamalı..

6- "İPTAL" kararlarının sonuçları iyi analiz edilmeli..

FETÖ operasyonları henüz bitmedi..

PKK'nın kapısına kilit vurulması için ne bedeller ödeniyor..

Şaka değil!

Türkiye'nin 2 önemli beka meselesinden söz ediyoruz..

Mücadele kararlılıkla devam ederken kimse FETÖ ve PKK ekmeğine yağ süremez..

Pandemi mahkemeyi nasıl etkiledi?

Her iki karar da oylanırken tartışma yaşanmamış..

Üyeler ilgili maddelerle ilgili görüşlerini söylemiş..

Ardından da oylama yapılmış..

İkisinde de sonuç 8'e 8 çıkmış..

Mahkeme Başkanının "süper oy"u ile kanun maddeleri iptal edilmiş..

Pandemi süreci doğal olarak Yüksek Mahkemeyi de etkilemiş..

Üyeler 'müzakereler' dışında bir araya gelmiyorlarmış..

Ya kendi odalarında veya evlerinden çalışıyorlarmış..

Başkan karar veriyor

Yıllardır bu köşeden siz değerli okuyucularımın konuğu oluyorum..

Bu yazının her bir kelimesi için bile ince eleyip sık dokuduğumu söylemem lazım..

Bazı bilgiler de 'şimdilik' bende kaldı..

Yüksek Mahkemenin işleyişi ile de ilgili bazı bilgiler verelim:

Dosyaları, Genel Kurula getirme yetkisi Mahkeme Başkanına ait..

Hangi dosyanın ne zaman heyetin önüne getirileceğine Başkan karar veriyor..

Anayasa Mahkemesi üyelerinin sadece 1 hafta öncesinden haberleri oluyor..

Üyelerin "Şu dosya gelsin, bu gelmesin" deme yetkisi yok..

Türkiye kritik dönemden geçiyor..

Anayasa Mahkemesi, kararlarıyla hep eleştirildi..

Maalesef son dönemde film yine başa sarılmış gibi görünüyor..

Geçmişten ders veya dersler çıkarılmamış..

Ama şunu kimse unutmasın;

Hiçbir zaman Anayasa Mahkemesinin 'tartışılan kararları' Türkiye'yi yolundan çıkartamadı.." - ANKARA

Anayasa Mahkemesi, Batuhan Yaşar, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Batuhan Yaşar: 'Anayasa mahkemesi neden ikiye bölündü' - Son Dakika

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