Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2)

13.01.2021 18:49
Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptıkları üçlü görüşmede Karabağ, Keşmir ve Kıbrıs gibi bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla yaptıkları üçlü görüşmede Karabağ, Keşmir ve Kıbrıs gibi bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu.

Pakistan'ı bir kez daha ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, kendilerine gösterilen misafirperverlik ve üçlü zirvenin başarı organizasyonu dolayısıyla Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye teşekkür etti.

"Pakistan'ın bizim kalbimizde son derece önemli bir yeri var." diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin zor dönemlerde birbirine destek verdiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de bunun bir örneğinin sergilendiğini söyledi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının yedincisinin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Çavuşoğlu, zirve için hazırlıklara başlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinerek, "Ticaret hacmimiz 800 milyon dolar civarında. Bu tabii ki bizim gerçek potansiyelimizi yansıtan bir rakam değil. Bizler bu anlamda ekonomik ilişkilere bir dinamizm getirmek istiyoruz. Stratejik-Ekonomik Çerçeve Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan İmran Han tarafından en son İslamabad'da yapılan zirvede imzalanmıştı. Bu da bizim için önemli bir yol haritasını teşkil ediyor." dedi.

Yaklaşık 100 Türk yatırımcının Pakistan'da yatırımlarda bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği yapıldığını da belirtti.

Pakistan'da 83 Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün TMV faaliyetleriyle ilgili olarak Pakistan Eğitim Bakanlığıyla bir mutabakat zaptı imzaladık. Yeni okullar ve bir üniversite açacaklar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, Cammu Keşmir, Dağlık Karabağ, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Afganistan bağlamında bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma konusunda verdiği desteği de taktir ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu kalıcı barışın bir şekilde uygulanmaya başlamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın bu bölgede barış ve istikrarı koruyacağını ve işgal altından kurtardığı topraklarda da refahı getireceğini bildiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, yarın resmi olarak Karaçi'de yeni Türk konsolosluğunu açacaklarını belirterek, "Bu bizim dünyadaki en büyük kançılaryalarımızdan biri olacak. Bu çerçevede, zaten bizim Pakistan'a verdiğimiz önem bir şekilde daha sergilenmiş olacak." diye konuştu.

(Bitti)

Azerbaycan, Pakistan, Karabağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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