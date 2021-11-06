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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

06.11.2021 18:27
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, adalet, spor gibi, kamu altyapılarıyla donattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, adalet, spor gibi, kamu altyapılarıyla donattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 Fabrika ve Şehir Stadyumu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten itibaren sandıkta kazanılan zaferlerin çoğunun darbe duvarlarına çarptığını söyledi.

Tek parti faşizminin yürüttüğü ret, inkar ve asimilasyon politikalarının bölgede hiçbir zaman huzuru ve güvenliği sağlayamadığını belirten Erdoğan, "Ama şimdi karşıma bakıyorum, elhamdülillah, şu Batman'ın zenginliğine, coşkusuna, birliğine ve beraberliğine bak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra alanlardakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz." dedi.

Bütün yanlış uygulamaların, bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin gelişmesine yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgede yaşanan sıkıntıları çözemeyenler, özellikle de 1980 sonrası baskıyla, tehditle, işkenceyle, hak ve hukuklarını hiçe saydıkları insanları yerlerinden ederek sorunu daha da büyüttüler. Bunun yanında uzunca bir süre bölge insanını sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum edecek ihmaller yaşandı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir Türkiye, işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların zihin ve gönül dünyalarında baskıyla ve zulümle özdeşleşmiş olan olağanüstü hali biz kaldırdık. Ardından tarihimizin en büyük yatırım seferberliğini başlattık. Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamını da aynı seviyede eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, adalet, spor gibi, kamu altyapılarıyla donattık. Böylece köyünde, ilçesinde, ilinde, hayatını sürdüren vatandaşlarımızın temel hizmetlerden faydalanabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya veya benzeri yerlere gitmek zorunda kalmasının önüne geçtik."

"Üniversite sayısını 206'ya çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'a üniversite açarak Batmanlı gençlerin kendi memleketlerinde eğitim almasını sağladıklarını söyledi.

İktidara geldiklerinde ülkede 76 üniversite olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ama geldikten sonra bu üniversite sayısını nereye çıkardık? 206'ya çıkardık. 76 üniversite nere, 206 üniversite nere? İnsanlarımızı cehalete ve onun yol açtığı sefalete mahkum eden zihniyetin en büyük kozunu elinden aldık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir." diye konuştu.

Son 19 yılda Batman'a yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımların bedeli ne kadar biliyor musunuz? 16 milyar liralık yatırım yaptık. Şehrimize neler kazandırdığımızı şöyle özetin özeti mahiyetinde bir hatırlatayım. Eğitimde 4 bin 514 yeni derslik inşa ettik. Yüksek öğrenim öğrencileri için 2 bin 374 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bugün resmi açılışını yaptığımız 15 bin seyirci kapasiteli stadyumun da aralarında olduğu 39 spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda, şehrimizdeki ihtiyaç sahipleri için toplam 4,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 8 hastaneden oluşan toplam 41 sağlık tesisinin yapımını süratle tamamladık ve hizmete açtık. Şehrimize şimdi ne yapıyoruz? 500 yataklı hastanemizin de ihale süreci başladı. TOKİ kanalıyla, Batman'da son 19 yılda 5 bin 392 konutu tamamladık, 960 konutun da yapımı devam ediyor."

Batman'da 3 millet bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, eski stat yerine inşa ettikleri millet bahçesinin açılışını Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiklerini, Tarihi Hasankeyf Millet Bahçesi Projesi'nin de çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tilmerç Mahallesi'ndeki millet bahçesinin proje çalışmalarının tamamladığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek ay içerisinde ihalesinin yapılacağını bildirdi.

İktidara geldiklerinde Batman'da 13 kilometre bölünmüş yol olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Peki biz ne yaptık? Buna 149 kilometre ilave ederek bu yolun uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz, biz hizmet ehliyiz, biz eser üretiriz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diye konuştu.

Yapımı süren Batman-Hasankeyf yolunu gelecek yıl, Kozluk-Baykan-Van hududu yolunu ise 3 yıla kadar tamamlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Batman Havalimanı'nın terminal binasını yıllık 2 milyon yolcu seviyesine çıkardık. Batman'da 293 bin dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek ve yıllık 483 milyon kilovatsaat enerji üretimi olan Batman Barajı'nı tamamlayarak hizmete aldık. Zilek Su Kaynaklarını, Ilısu Barajı dışına alarak Batman şehir merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir duruma getirdik. Batman Çayı'nın ıslah çalışmalarında sonlara geliyoruz. Son 19 yılda Batmanlı çiftçilerimize toplam 1 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimizi doğal gazla buluşturduk mu? İnşallah yakında Beşiri ve Kozdağ, 2 yıla kadar da Gercüş, Hasankeyf ve Sason'a doğal gaz arzı sağlamış olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e talimat veren Erdoğan, "Bu işi daha da hızlandırman lazım. Buraya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı da getirdim, çünkü bu işlerin hızlanması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu yatırımları daha da artırarak devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

(Sürecek)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Enerji, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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