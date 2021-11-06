Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Bugün hizmete alacağımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı. Ilısu Projesi'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı için millete verdikleri yatırım sözlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ilısu Projesi'ni, hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar her aşamasında önümüze çıkartılan nice engellere rağmen tamamladık. Ilısu Projesi'ni engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız. Bu eser, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumet maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, huzur, refah ve güç sembolü Ilısu Projesi, Dicle Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizdiğimiz baraj ve hidroelektrik santrallerimizin en büyüğüdür. Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız, ön yüzü beton kaplı, baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır."

Su depolama kapasitesinin yaklaşık 11 milyar metreküpü bulan Ilısu'nun 1200 megavatlık kurulu gücüyle 4. büyük hidroelektrik santrali olarak Türkiye'ye yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES her iki alanda da ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayan bir projedir." dedi.

"Su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır"

Ilısu'nun, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlar başta olmak üzere tüm millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, barajın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçen bakanlara, kurumlara, yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine, herkese teşekkür etti. Dünyanın veTürkiye'nin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu dönemde böyle bir eseri hizmete açmalarının çok daha önemli ve anlamlı olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her geçen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyeli kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Kendi kaynaklarımıza dayalı yenilenebilir enerji üretimini de en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarının önümüze koyduğu karanlık tablo, şimdiden tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmamızı gerektiriyor.

Hiç şüphesiz su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Öyle diyor atalarımız, 'Su abıhayattır.' İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Üstelik iklim değişikliğiyle bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır."

"Elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız"

Su kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalmasının da ayrı bir sıkıntı sebebi olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasının gıda üretiminde kullanıldığını, bu durumun özellikle su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık 1116 metreküpe kadar düşebileceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da 574 milimetreyle dünya ortalamasının altındadır. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız." dedi.

"Su alanında 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık"

"Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir." ifadesini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin, önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. İşte bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri ülkemizi, sağlıktan eğitime her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamlarıyla 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 613 barajımızda, 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Böylece su miktarımızı toplamda 179 milyar metreküpe çıkardık. Aynı dönemde inşa ettiğimiz 1475 sulama tesisiyle yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı. Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 266 proje ile 5,2 milyon hektar araziyi, su ve üretim girdilerini azaltarak ekonomik olarak daha verimli kullanılabilir hale getirdik. Halen 3,3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor."

Son 19 yılda yine enerjide de yerli ve temiz enerji kaynaklarını değerlendirmek için 605 hidroelektrik santralini hizmete aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin kurulu güç kapasitesini 32 bin megavattan 100 bin megavata çıkarmak suretiyle kalkınmanın temel altyapısı olan elektrik enerjisinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Üstelik bu güç artışının üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdik." dedi.

(Sürecek)