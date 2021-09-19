Üye Girişi
"(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz" - Son Dakika

"(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz"

19.09.2021 12:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajının düşürülmesi ve seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajının düşürülmesi ve seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak, "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakerelere de bu şekilde başlamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Erdoğan, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'de BM'nin 76'ıncı Genel Kurulu'nda Covid-19 salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, gezegenin ihtiyaçlarına cevap verilmesi, insanların haklarına saygı gibi konuların görüşüleceğini söyleyen Erdoğan, "Görüşmelerin ilk gününde BM Genel Kuruluna hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzenini tesisi hedefine olan desteğini vurgulayacağım. BM gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylayacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Bu sene genel kurul kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü çevrimiçi olarak icra edilecek. Bu çerçevede BM Gıda Sistemleri Zirvesi ve BM Yüksek Düzeyli Enerji toplantısına birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşmelerim olacak. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha adil bir dünya mümkün' başlıklı konferansta ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve KKTC temsilciliğine ev sahipliği yapacak Türkevi binamızın açılışını yeril ve yabancı çok sayıda dostumuz ile birlikte gerçekleştireceğiz. BM binasının hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde tarihi ve geleneksel mimari unsurları en modern tekniklerle birleşmesi neticesinde inşa edilen binamız, milletimize kazandırdığımız yeni bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak. Aynı gün Amerikan düşünce kuruluşlarında Dış Politika Derneği ve SETA DC tarafından ortaklaşa düzenlenecek etkinlikle Amerikan akademik çevreleri ile bir araya geleceğim. Bazı basın yayın organı temsilcileri ile görüşme ve mülakatlar da gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerimiz olacak. Bu çerçevede Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na iştirak edeceğim. Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 dilde hazırlanan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını da Amerika'da yapılacak görüşmelerde muhataplarına hediye edeceğini kaydetti.

"Zulüm, suiistimal varsa bunun önüne geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine gıda fiyatlarında ve üniversite öğrencilerinin kayıt döneminde emlak fiyatlarında fahiş fiyat artışlarını değerlendirerek, "Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, zulüm, suiistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yapık. Şu anda bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yapık. Gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Yurtlarımızla iftihar ediyorum. Bay Kemal'e kalırsa, bay Kemal'e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, ağacı yok. Ama yalan mı aman yarabbi. Bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın kervan yürüyor. Hiçbir dönemde olmadığı kadar öyle bir yalan atıyor ki 1 sene içinde bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak sorun yok. Ne abartıyorsun. Şu anda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar, hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Dün baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne yine yalan. 'Çiftçi battı' diyor. Ben daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok üzerinde, fındıkta hakeza öyle. Ben de diyorum bu yalancılar değil benim vatandaşım ne diyor. Benim vatandaşım gayet memnun. Bu şehirleri ben dolaşıyorum. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. Kaldı ki üniversite öğrencileri ile ilgili konuşurken biz göreve geldik, üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 TL idi. Elinize dilinize dursun. Şu anda 650 TL'ye çıktı. Bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar. Bu noktaya geldi. Bunlar bunu görmek istemiyorlar. Harçlarla ilgili biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı. Bu harçları da biz kaldırdık. Önce bunu onlara sormak lazım. Sizin dönemininiz sorunu olan bu harçları, öğrencilerin eylem yaptığı dönemleri unutmadık. Bunlar CHP döneminde gelen sorularda biz kaldırdık. Şu anda atacağımız adım şu. Özellikle Ticaret Bakanı'nın sorunu biraz yoğun olacak. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıkları vs. bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz" dedi.

"Meclis açıldığında uzatmadan meclise göndereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim yasası değişikliğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Bu konu ile ilgili tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü kendilerini tekrar dinleyeceğiz. Dinledikten sonra oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim. Türkiye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım. Bu konuda da Meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip uzatmadan Meclise göndereceğiz. Müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız."

"Afganistan yardımlarımızı göndereceğiz"

Erdoğan, Afganistan'a insani yardım konusunda da çalışmalar yapıldığını belirterek, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Bu tür dost ülkelere her zaman insani yardımı gerçekleştirdik, bu dönemde de yine insani yardım konusunda gerek devlet olarak, gerek STK'larımızla Afganistan'a da bu tür yardımlarımızı göndereceğiz" dedi.

"Paşinyan bunu söylerken diğer taraftan benimle görüşme arzusu etmesi düşündürücü"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ve Nahçivan arasında açılması planlanan yeni bağlantı koridoru konusundaki sözlerine ilişkin de Erdoğan, "Bu koridorun açılması, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan benimle görüşmeyi arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Eğer Tayyip Erdoğan ile bir görüşme arzu ediyorsa burada belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı da görüşme arzusunu bana iletti. Biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması, burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adım atılması. Bu konuda samimiyse ben de samimiyetimizi gösteririm ve diplomasiyi burada başlatırız. Diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim olumsuzluk değil olumlu yaklaşımlar hakim olur ve inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıkıntı bu koridorların açılmasıyla aşılmış olur" açıklamalarında bulundu.

"Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mültecilere yönelik açıklamalarını da değerlendiren Erdoğan, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak, çünkü bunun en büyük yükünü çeken biziz. Burada yaklaşık göçmenler olarak 4.5 milyon insan var. Bunlarla ilgili yükü kaldırmaya çalışan Türkiye gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor. Birinci derecede batı karşı tarafta en önemli adımı atması gereken blok. Bunu kendilerinden görmemiz lazım. Miçotakis görüşme talebini Amerika'da gerçekleştireceğiz. Orada görüşmemiz var. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar oldu. Bunun üzerine de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bundan ne derece samimiler, ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Türkiye kimsenin bu noktada kapıkulu değildir. Atılması gereken adımları da dürüst şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Görmezsek gereken kararı alır, ona göre adımlarımızı atarız" dedi.

(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz
(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz' - Son Dakika


Son Dakika

İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak 14:59 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 14:57 Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim'den tek değişiklik 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı 14:50 46'lık Ebru'dan makyajsız paylaşım! Takipçileri doğal haline bayıldı
New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak 14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor 14:22 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde 12:53 Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
14:58 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak
14:57 Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı
14:43 Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi
14:42 New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın gerçekleşecek! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı da katılacak
14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti
14:29 Tottenham tarihinin en golcü futbolcusu Jimmy Greaves, yaşamını yitirdi
14:28 ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti
14:26 Hasan Kartal'dan, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme
14:21 Manchester United'da taşlar yerinden oynadı! Solskjaer'in yerine Conte geliyor
14:20 Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
Bu kez tahammül etmedi! Fatih Terim, Diagne'yi yedeklere bile almadı Bu kez tahammül etmedi! Fatih Terim, Diagne'yi yedeklere bile almadı         
15:10
Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı Fenerbahçe, Başakşehir maçına sayılı saatler kala TFF ve hakem Ali Şansalan'ı uyardı         
14:57
Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını tek tek paylaştı         
14:55
Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi Damacanadan 30 santimetre uzunluğunda hortum çıktı, 4 personelin işine son verildi         
14:44
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti ABD tahliye uçağının kanadından düşüp hayatını kaybeden Afgan futbolcunun ailesi pilotların yargılanmasını talep etti         
14:28
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 15:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: "(Seçim Yasası'nda değişiklik) Meclis açıldığında uzatmadan Meclise göndereceğiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement