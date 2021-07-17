Son dakika haberleri: Dilek Yarımadası'nın koyları atlı jandarma timine emanet - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, jandarma atlı timi göreve başladı.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilen jandarmalar, "Ayperi", "Şimşek" ve "Dolunay" isimli atlarıyla, milli parkta motorlu araçların girmekte zorlandığı koylarda, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla devriye geziyor.

Atlar, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı ve Karası koylarında yüzmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

Turistler, devriye ekibindeki atları sevme ve onlarla fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Plajdaki atlar tatilcileri sevindiriyor

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Tülay Alkan, AA muhabirine, jandarmanın bu şekilde devriye gezdiğinden haberdar olmadığını belirterek, "Görsel olarak da çok beğendim. Kendimi güvende hissediyorum. Bu şekilde doğal güzelliklere hasret kaldık, buraların kaybedilmemesi gerekiyor." dedi.

İngiliz asıllı Ayşegül Er de 16 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, atları plajda görünce çok şaşırdığını, araçların giremediği yerlerde atların gezmesini çok sevindirici bulduğunu söyledi.

Ailesiyle tatile gelen 10 yaşındaki Zeynep Ece Yiğit ise "Atları çok beğendim, çok güzeller. Daha önce bu büyüklükte bir at görmemiştim. Atları okşadım ve sevdim, çok yumuşaklar. Çok sevdim onları." diye konuştu.