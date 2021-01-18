Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

18.01.2021 14:23
Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yoğun kullanılan alanlarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Trafik ekipleri, yol kontrol noktalarında şoför ve yolculara salgında uyulması gereken önlemleri hatırlatıyor.

Öte yandan polis ve jandarma ile belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen alanlara yiyecek bırakıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

İş yerleri, market ve pazar yerlerini dolaşan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor.

Bolu

Bolu'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında düşüşün yaşandığı ilde, ekipler tarafından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapılıyor.

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında ekipler tarafından denetimler sürüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon devam ediyor.

Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Düzce

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin yoğun kullanılan alanlarından dezenfeksiyon yapılıyor.

Belediye tarafından vatandaşların evlerine ücretsiz maske dağıtımı da sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılıyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekiplerince vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından Düzce Ulaşım AŞ'nin yeni dönemde vatandaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için KentKart ile HES kodlarının eşleştirilmesi için çalışmalara başladığı bildirildi.

15 Şubat'tan itibaren geçerli olacak uygulama için toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş KentKartlar'ın geçersiz sayılacağı ifade edilerek koronavirüs riski taşıyan vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetinden yararlanamayacağı kaydedildi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, kentte uygulanan tedbirlerin sonuç verdiğini, salgının yayılma hızının önüne geçildiğini bildirdi.

Vatandaşlardan sabretmelerini ve kurallara uymaya devam etmelerini isteyen Gürel, salgınla mücadelede gayret gösteren, emeği geçenlere teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamada ise koronavirüsle mücadelenin daha sıkı, tutarlı ve azimli olarak devam ettiği belirtildi.

Öte yandan kentte salgınla mücadele için oluşturulan ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları düzenli dezenfekte ediliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sokakların daha sakin görüldüğü kentte ekipler, iş yerlerinde denetimlerini sürdürerek tedbir kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Batı Karadeniz, Marmara, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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