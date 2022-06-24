Son dakika haberleri! Esenyurt'tan Savaş Halindeki Rusya ve Ukrayna İçin Barış Güvercini Uçuruldu

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Birinci Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali dün başladı. 4 gün sürecek olan festivale 16 ülkeden temsilciler katıldı. Festivalin ilk gününde savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna'yı temsil eden dansçılar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la birlikte barış güvercini uçurdu.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali dün başladı. İlçede ilk defa yapılan uluslararası festival, buluşma ve yürüyüş kortejinin ardından Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda devam etti.

Festivale katılan ülkelerin kültür elçileri, ülkelerinin yöresel halk oyunlarını sergiledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İBB bando ekibi konser verdi. 16 ülkenin katıldığı festivale, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra binlerce Esenyurtlu ortak oldu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

16 ülkeden gelen dans ve gösteri grupları, açılış seremonisinde sahneye birlikte çıkarak birlik, beraberlik ve dostluk mesajı verdi. Ülkelerini temsil eden kültür elçileri ile sahnede bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan gelen dansçılarla birlikte barış güvercini uçurdu.

"BU UMUT DAHA DA BÜYÜYECEK, YEŞERECEK"

Başkan Kemal Deniz Bozkurt, festivalin açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bir kişinin değil, bir grubun değil, herkesin kendini özgürce ifade ettiği bir ortamda olmak kadar güzel bir şey var mı? Bence hayatın sırrı da burada. Herkesin karşısındakini olduğu gibi kabul ettiği, kendisine benzetmeye çalışmadan kabul ettiği bir dünyayı, ülkeyi ve ilçeyi oluşturmak için biz buranın adına 'Umudun Şehri' dedik. İnşallah bu umut daha da büyüyecek, yeşerecek. Hep birlikte bu umudu büyüterek başka yerlere de taşıyacağız, çünkü iyilik bulaşıcıdır.

ESENYURTLU OLMAK ÖZELDİR: Esenyurt'ta 100 değişik dil konuşuluyor. Sadece Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen insanlar değil, aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinden göçüp gelen birçok misafirimiz de var burada. Esenyurt'ta olan ve yansıtılmaya çalışılan kötü tablonun aslında ne kadar iyi bir şekilde yürüdüğünü, insanların ne kadar toleranslı olarak birbirlerini kabul ettiğini, birbirlerini ne kadar sevdiğini, saydığını, değer verdiğini gösteren bir tablo var. Yıllardır haksızlık yapılıyor. Özellikle biz göreve geldikten sonra haksızlık yapılıyor, sanki çok kötü bir kentmiş gibi. Esenyurtlu olmaktan, Esenyurt'ta olmaktan her zaman gurur duydum, bundan sonra da gurur duyacağım. Esenyurtlu olmak özeldir, zorluklarla mücadele etmek demektir. Zalimlere boyun eğmemek demektir.

YİNE UMUDU YEŞERTECEĞİZ: Maalesef ülkemiz kötü bir zamandan geçiyor ama bu kötülük bizim kaderimiz değil. Biz Anadolu'nun çocuklarıyız, hangi devletlerin kurulduğunu, nelerin yaşandığını, nelerin bittiğini ve yeniden yeşerdiğini onlarca kez imparatorluk ve devlet olarak yaşamış toprakların çocuklarıyız. Ülkemizde yine umudu yeşerteceğiz. Bu bizim kaderimiz olmayacak. Bu zorluklarla mücadele ederken yapmamız gereken tek şey var: Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek. Birbirimize sımsıkı sarılmak, birbirimizin değerlerine ve birbirimizin dallarına tutunmak. Ancak bu şekilde bu zorluklarla mücadele ederiz. Bizi güzellikler bekliyor. Ben buna inanıyorum. Yeter ki içimizdeki o güzelliği yeşertelim. Çok güzel şeyleri beraberce yaşayacağımızı düşünüyorum.

DÜNYA BÜTÜN CANLILARA, HERKESE AİT: Dünya hepimize ait! Hiçbir ırkın, hiçbir kökenin, grubun tekelinde değil. Dünya sadece insanların değil, bütün canlıların; herkese ait. Ben bu ülkenin bir evladı olmaktan onur, gurur duyuyorum ve herkes için de ülkesinin, değerlerinin bu kadar önemli olduğunu asla unutmuyorum. Bunu unutmadan yaşadığımızda da dünyayı kurtaracağımızı, beraberce kardeşliğimizi büyüteceğimizi biliyorum. Yaşamak çok güzel, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Dünyayı güzellik kurtaracak."

ESENYURTLULARDAN FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Festival açılış seremonisinin ardından sahneye ilk çıkan ekip, Türkiye'yi temsilen Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu oldu. Anadolu'nun birçok yöresine ait oyunları oynayan topluluk, izleyicilerden büyük alkış topladı. Daha sonra sahne alan dansçı gruplar, yöresel kıyafetleri ve danslarıyla ülkelerinin kültürlerini sergiledi. Esenyurtluların, gösterileri ilgiyle izlediği görüldü. İlk günün finalinde uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri ve Anadolu Ateşi'nin özel dans gösterisi, izleyiciyle buluştu.

FESTİVALİN SON 2 GÜNÜNDE AYDİLGE VE MOĞOLLAR KONSER VERECEK

Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 gün boyunca devam edecek olan festivalin programı şöyle:

24 Haziran (bugün): 19.30- Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri; Makedonya, Karadağ, Kuzey Osetya, Gürcistan, Meksika, Bulgaristan ve İran.

25 Haziran Cumartesi günü: 19.30- Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri; Azerbaycan, Ukrayna, Ürdün, Bosna-Hersek, Yunanistan, Sırbistan ve Kazakistan. 22.00- Aydilge konseri.

26 Haziran Pazar günü: 20.00- Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi. 20.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri, katılımcı tüm ülkeler. 22.00- Moğollar konseri.