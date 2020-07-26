Son dakika haberleri... Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT'in İstanbul kalesini açtı MİT'in İstanbul Bölge Başkanlığı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ibadete açma sürecinde, İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik" dedi.

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Bakan Selçuk'tan çalışan annelere destek açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Terör Örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.

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Giresun'da kaybolan Elif'ten iyi haber

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere Beldesinin Semen Yaylası'nda Cuma günü akşam saatlerinde kaybolan Elif Akbayrak sığındığı eski bir evde bulundu.

(İHA)