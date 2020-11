Son dakika haberleri! - Hatay'da bazı evler karantinaya alındı - Son Dakika

- Hatay'da bazı evler karantinaya alındı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı mahallesinde bulunan bazı evler koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Samandağ kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 26.maddesine istinaden 03/11/2020 tarihli Hıfzısıhha kurulu tarafından Mızraklı Mahallesi,İnönü Caddesi No: 42 İç kapı No: 1,2,3 ve 4 ile aynı mahallede bulunan İnönü Caddesi No: 44 adresindeki evlerin birden çok pozitif vaka olması sebebiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 03.11.2020 tarihinden 12.11.2020 tarihine kadar karantinanaya alınmasına karar verilmiştir.