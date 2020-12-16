Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

16.12.2020 13:49

Son dakika gündem haberi: Isparta'da 19 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Isparta'da 19 gündür haber alınamayan kişinin kaybolmasına ilişkin bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Deregüme köyünde yaşayan Mustafa Özbay'ın (57) kaybolmasına ilişkin arama çalışmasını sürdüren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin B.Ö'yü de gözaltına almasıyla yakalananların sayısı 6'ya yükseldi.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.Ö, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı. Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 5 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.

Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi         
14:06
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı         
12:03
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 14:30:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kayıp köylüyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei