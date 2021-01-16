Son dakika haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı hastanelerde incelemede bulundu.

Cerit, hastanelerde oluşturulan aşı odalarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Cerit, tüm vatandaşları belirlenen risk gruplarına göre aşı olmaya davet etti.

Hayırsever tarafından yaptırılan cami açıldı

Lüleburgaz ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan Ay Cami hizmete açıldı.

Caminin açılış törenine Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ay Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Kandemir ile İl Müftüsü Aydın Yığman katıldı.

Törende Yığman dua okudu.

Vali Bilgin, konuşmasında, hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan caminin ibadete açılmasında bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, hayırsever vatandaşların sayısının artması temennisinde bulundu.

LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Cebelli, Meclis Başkanı Aytaç Aksoy ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Siyami Aslan tarafından LTSO'nun tarihçesi ve faaliyetleri hakkında Şahin'e bilgi verildi.

LTSO ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bunuldu.