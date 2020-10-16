Son dakika haberleri: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 milyon 442 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 106 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 29 milyon 515 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 244 bin, Hindistan'da 7 milyon 421 bin, Brezilya'da 5 milyon 176 bin ve Rusya'da 1 milyon 369 bine çıktı.

ABD'de vaka artışları 41 eyalette yükselmeye devam ederken, ülkedeki vaka sayılarında 3'üncü defa zirvenin görülebileceği belirtildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısının resmi onay başvurusu için en iyi tahminle kasım ayının üçüncü haftasına kadar bekleyeceklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Remdesivir" adlı antiviral ilaç ile hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, Kovid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını bildirdi.

İtalya Sağlık Bakanı danışmanı Prof. Walter Ricciardi, ülkede salgına ilişkin durumun son derece ciddi olduğunu belirterek, virüs yayılımının yüksek olduğu yerlerde okul ve üretim faaliyetlerini sekteye uğratmadan kapanacak yerler belirlediklerini, bulaşma endeksinin (Rt) 1'den yüksek olduğu yerlerde bölge bazlı kapanışlar söz konusu olduğunu dile getirdi.

Almanya'da son 24 saatte 7 bin 334 kişide virüs tespit edilirken, bu rakam, virüsün ülkede ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti. Alman hükümeti, tüm Hollanda ve Fransa'yı "riskli bölge" ilan etti.

Fas'ta salgın nedeniyle kapatılan camilerin açılmasıyla 7 ay aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ardından Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ekibinde bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldığını duyurdu.

Çekya ve Slovakya'da ibadethanelere yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi. Buna göre toplu ibadetler 6 kişiyle sınırlandı. Dini düğün ve vaftiz gibi etkinliklerin sınırlı katılımlarla gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Polonya'da yarın itibarıyla restoranların 06.00-21.00 arası hizmet vereceği ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edeceği duyuruldu. Önlemler kapsamında toplu taşımada kapasitenin yüzde 30'u kadar hizmet verileceğini ifade edilirken, yüksek öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceği ve tüm spor etkinliklerinin seyircisiz gerçekleştirileceği belirtildi.

Slovenya'da hükümet tarafından açıklanan ek tedbirler kapsamında, Orta Slovenya, Gorenjska, Koroska, Zasavje, Posavje, Savinjska ve Güneydoğu Slovenya bölgelerinde istisnalar dışında seyahatlere sınırlandırma getirildi. Açık alanlarda da maske takma zorunluluğu kararı alınan Slovenya'da, 10'dan fazla insanın bir arada bulunması da yasaklandı.

Sırbistan'da salgının yayılmasına karşı ek tedbirler alındı. Açık alanda da maske takma zorunluluğu getirilen ülkede, yerel yönetimlere 30'dan fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikleri yasaklama yetkisi verildi.

Çin'in doğusundaki Çingdao kentinde hafta sonunda bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasında 10 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapıldığı bildirildi.

Sri Lanka'da bir konfeksiyon fabrikasında tespit edilen vakaların ardından başkent Colombo'da restoranlar ve eğlence mekanları ile kentteki tüm sinemaların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Azerbaycan'da, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler alındı. Karara göre, ülkedeki tüm eğitim ve öğretim kurumları 2 Kasım'a kadar tatil ilan edilirken, Bakü metrosunun 2 Kasım'a kadar çalışmayacağı, devlet kurumları personelinin sadece yüzde 30'unun işe gideceği, diğer kısmının ise uzaktan çalışacağı açıklandı.

Gürcistan'da hükümetin kararıyla başkent Tiflis ve İmereti bölgesinde restoranlar ve eğlence merkezlerinin bugünden itibaren sadece saat 22.00'ye kadar açık kalacağı belirtildi.

Kazakistan'da vaka sayılarının arttığı Akmola ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde karantina önlemleri bugünden itibaren sıkılaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi, taksilerin ikiden fazla yolcu taşıması, park ve meydanlarda üçten fazla kişinin bir arada gezmesi yasaklandı, hafta sonları toplu taşımanın çalışması askıya alındı.

Ülkede önlemler kapsamında AVM ve gıda dışı marketlerin çalışma saati kısıtlandı, açık hava ve kapalı kafelerde koltuk sayısının 50'den 30'a indirilmesi kararlaştırıldı. Hafta sonları ve bayram günlerinde kafeler, sadece paket servisi yapabileceği, kapalı pazarlar, spor tesisleri, eğitim merkezleri, turizm firmaları ve diğer tesislerin faaliyetinin yasaklandığı bildirildi.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.