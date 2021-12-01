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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi - Son Dakika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi

01.12.2021 18:48
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi

Letonya'nın başkenti Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu sona erdi.

Letonya'nın başkenti Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 2. gün oturumu sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Gürcistan ve Ukrayna'nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz olmaya devam ediyor" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da başlayan ikinci gün oturumu sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenlemek üzere kamera karşısına geçti. Stoltenberg, "NATO Dışişleri Bakanları toplantısını bitirdik. İlk oturumumuza Gürcistan ve Ukrayna katıldı. Bölgedeki güvenlik durumunu görüştük. Rusya'nın komşularına karşı saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna çevresindeki askeri birikimi devam ediyor. Tetikte olmamız ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmamız gerekiyor" ifadeleriini kullandı. Stoltenberg, bakanların Rusya'nın gelecekteki herhangi bir saldırısının yüksek bir bedeli olacağını ve Rusya için ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça dile getirdiklerini aktardı.

"GÜRCİSTAN VE UKRAYNA'NIN EGEMENLİKLERİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜKLERİNE DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

Stoltenberg, Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'nun uzun süredir devam eden ve yakın ortakları olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan ve Ukrayna'nın egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine desteğimiz sarsılmaz olmaya devam ediyor ve her iki ülkeye de desteğimizi arttırma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. "Kendilerini savunma yeteneklerini zaten güçlendiriyoruz" diyen Stoltenberg, "Ayrıca reformlarla ilerlemenin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasiyi güçlendirmenin önemine değindik. Güvenlik ve savunma alanlarını dönüştürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Bu reformlar, hem Gürcistan'ı hem de Ukrayna'yı daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmenin anahtarıdır" dedi.

AFGANİSTAN'DAKİ NATO MİSYONU ELE ALINDI

Stoltenberg, "İkinci oturumumuz Afganistan'a ve NATO'nun oradaki 20 yıllık angajmanından çıkarılan derslere odaklandı. Bakanlar bu dersleri derinlemesine ele alırken, NATO'nun gelecekteki kriz yönetimi operasyonlarını planlama ve yürütme şeklini hem siyasi hem de askeri düzeyde nasıl iyileştirebiliriz, bunu görüştü" ifadelerini kullandı. "NATO'nun Afganistan'daki misyonu boşuna değildi" diyen Stoltenberg, "20 yılı aşkın bir süredir Afganistan'dan ülkelerimize terör saldırısı olmamıştır. Bu büyük ve karmaşık kriz yönetimi operasyonunu yürütecek kapasiteye ve siyasi iradeye yalnızca NATO sahipti. Kriz yönetiminin NATO için temel bir görev olarak kalması gerektiği açıktır" şeklinde konuştu.

"NATO'NUN AFGANİSTAN'DAKİ MİSYONUNU SONLANDIRMAYA KARAR VERDİK"

Stoltenberg, "Bakanlar, geçtiğimiz yılın Şubat ayında imzalanan ABD-Taliban anlaşmasına ilişkin daha anlamlı tartışmalardan yararlanacağımız konusunda da anlaştı. Aynı zamanda, bu yıl misyonumuzun geleceğine ilişkin istişareler açık ve samimiydi ve bu istişarelere dayanarak birlikte NATO'nun Afganistan'daki misyonunu sonlandırmaya karar verdik" dedi. NATO'nun Kabil Havaalanının işletilmesini sağlamak için kritik işlevler sağladığını, karadaki tahliye çabalarının koordinasyonuna öncülük ettiğini belirten Stoltenberg, "ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Norveç son derece zorlu koşullarda güvenliği sağladı ve havalimanını işletti" dedi. Stoltenberg, "Gelecek için NATO Mukabele Kuvveti aracılığıyla veya bağımsız bir kuvvet olarak NATO'nun kısa süreli, büyük ölçekli, muharip olmayan tahliye çabalarını yürütme yeteneğini nasıl güçlendireceğimizi araştırmalıyız. Afganistan'dan çıkardığımız bu dersler gelecekte NATO'nun kriz yönetimindeki rolünü şekillendirecek" diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELE ÇABALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ"

Stoltenberg, "Afganistan'dan alınan derslere baktığımızda, terörle mücadele çabalarımızı sürdürmeli ve ortaklarımızın kapasitesini geliştirmeliyiz. Irak'taki eğitim misyonumuzun kritik çalışmaları da dahil" dedi.

"BATI BALKANLAR'DAKİ İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİ GÖRÜŞTÜK"

Toplantının son oturumuna Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığını aktaran Stoltenberg, "Batı Balkanlar'daki istikrar ve güvenliği görüştük. Bölge, 1990'lardaki ihtilaflardan bu yana çok yol kat etti. Ancak son zamanlarda tansiyonun yükseldiğini gördük. Kosova ve Bosna-Hersek dahil" dedi. Stoltenberg, "NATO bölgede istikrarı, güvenliği ve iş birliğini geliştirmeye devam edecektir ve oradaki varlığımızın, Kosova'daki KFOR misyonumuz, Saraybosna ile Belgrad'daki ofislerimizin dahil önemini teyit ettik. Avrupa Birliği ile iş birliğimiz hayati önemdedir ve istikrarı korumak, reformları desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi

Afganistan, Gürcistan, Türkiye, Letonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının 2. gün oturumu sona erdi - Son Dakika


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