Son dakika haberleri: Ödüllü kemancı Hüma Betül, Azerbaycan'ın çocuk şehitlerine ağladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ödüllü kemancı Hüma Betül, Azerbaycan'ın çocuk şehitlerine ağladı

08.10.2020 11:13
Son dakika haberleri: Ödüllü kemancı Hüma Betül, Azerbaycan'ın çocuk şehitlerine ağladı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bakü Müzik Akademisince bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Yorumcuları Yarışması"nın 15 yaş altı kategorisinde keman dalında ikinci seçilen lise öğrencisi Hüma Betül Bilgetecan, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı çocuklar için gözyaşı döktü.

Bakü Müzik Akademisince bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası İslam Dünyası Genç Klasik Müzik Yorumcuları Yarışması"nın 15 yaş altı kategorisinde keman dalında ikinci seçilen lise öğrencisi Hüma Betül Bilgetecan, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı çocuklar için gözyaşı döktü.

Yarışma, İslami Eğitim ve Bilim Organizasyonu (ISESCO) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kainat Gençlik Merkezinin destekleriyle temmuzda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapıldı.

Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, İran ve Tacikistan'ın aralarında olduğu 12 ülkeden 100'den fazla müzisyenin katıldığı yarışmada, değerlendirmenin ardından ödülleri kazananlar açıklandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulundan bu sene mezun olan ve Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesini kazanan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hüma Betül Bilgetecan, keman dalında ikinci oldu.

Organizasyon tarafından ödülü kendisine ulaştırılan Bilgetecan, yaşadığı duyguyu AA muhabirine anlattı.

Müziğe 7 yaşında piyano dersleriyle başladığını belirten Bilgetecan, 10 yaşında AÜ Devlet Konservatuarından eğitmenlerinin desteğiyle keman çalmaya yöneldiğini söyledi.

Bilgetecan, keman öğretmeninin, Azerbaycan vatandaşı AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Zenfira Zöhrabbekova olduğunu belirtti.

Annesinin de Azerbaycan kökenli olduğunu dile getiren Bilgetecan, "Öğretmenimle keman eğitimlerime devam ediyorduk. Onun sayesinde bu yarışmaya katıldım. Yarışmada ikinci oldum. Ülkem adına yarışmak ve başarı elde etmek gurur verici." dedi.

Müzik öğretmeni olmak istiyor

Hüma Betül Bilgetecan, son dönemde Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'ın şehitler verdiğini hatırlattı.

Göz yaşlarına hakim olamayan Bilgetecan, şunları kaydetti:

"Bana layık görülen bu ödülü Azerbaycan'da şehit olan askerlere ve çocuklara armağan etmek istiyorum. Onlar ülkeleri için canlarını feda etti. Onların orada neler yaşadığını kimse bilmiyor. Çocuklar öldürülmesin, anneler ağlamasın. Müzik evrensel bir dildir. Ben müziğimle dünyaya barış getirmek isterim."

Bilgetecan, ileride iyi bir müzik öğretmeni olup yetenekli, müziğe ilgi duyan insanlara ve çocuklara yardımcı olmak istediğini sözlerine ekledi.

"Türkiye her zaman yanımızda oldu"

Zöhrabbekova da Azerbaycan ile Türkiye'nin "iki devlet bir millet" olduğuna dikkati çekti.

Türk dünyasının çok büyük olduğunu ancak dil ve coğrafya bakımından Türkiye'nin kendilerine daha yakın konumda bulunduğunu anlatan Zöhrabbekova, "Biz kardeşiz. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Son olaylarda da yanımızda durdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan halkına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Herkes biliyor ki işgal altındaki topraklar Azerbaycan'a aittir." diye konuştu.

Ermenistan, Azerbaycan, Şehit, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ödüllü kemancı Hüma Betül, Azerbaycan'ın çocuk şehitlerine ağladı - Son Dakika


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