Son dakika haberleri... TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu sığınmacı geçişlerini görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu sığınmacı geçişlerini görüştü

Son dakika haberi: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine İlişkin Taslak Raporu görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Türkiye- Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine İlişkin Taslak Raporu görüştü.

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Alt Komisyon, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Uslu, Türkiye'nin, İdlib'de ortaya çıkan yeni göç dalgası nedeniyle 28 Şubat'ta, sığınmacıların ülkeyi terk etme hakkını engellememe yönünde karar aldığını belirtti.

İdlib'de milyonlarca insanın canını kurtarmak için Türkiye sınırına akın ettiğini, Türkiye'nin de bu göç dalgasının ortaya çıkardığı baskıyla böyle bir karar aldığını ifade eden Uslu, aynı dönemde, sığınmacıların Yunanistan sınırına hareketleri ve sonrasında yaşananları yerinde incelemek üzere komisyon olarak sınıra gittiklerini anımsattı.

Komisyonun sınırda yaptığı gözlemlere ilişkin taslak bir rapor hazırladığını bildiren Uslu, şunları söyledi:

"Sınır bölgesine yaptığımız ziyaretin ardından pandemi süreci yaşandı. Biz Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerinin Yerinde İncelenmesine İlişkin Taslak Raporu tamamlamak, üst komisyonda ilgili kamu kurumlarını da çağırarak nihai bir rapor hazırlamak istiyoruz.

Diğer ülkeler sığınmacıların girişini engellerken, biz çıkışı kapattık. Türkiye göç dalgasının oluşturduğu baskı nedeniyle sığınmacılara kapıları açma kararı aldıktan sonra 150 bin sığınmacı ülkeyi terk ederek, Avrupa'ya gitti. Biz ziyaretimizde yaklaşık 5 bin sığınmacının Yunanistan'a geçmek üzere kapıda beklediğini gördük. Yunanistan tarafından sığınmacılara karşı insani olmayan bir tutum söz konusuydu. Sadece gaz bombaları değil, sığınmacılara gerçek mermi de atıldı. Üç sığınmacı hayatını kaybetti. Bir sığınmacının da Yunanistan'a geçtikten sonra gerçek mermiyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu kişinin arkadaşlarıyla da görüştük.

Herkesin kendi ülkesinden ayrılma ve sığınma hakkı var. Bu uluslararası bir hak. İnsan bir ülkeye sığınmak istiyorsa talebi alınır, eğer şartları taşımıyorsa iade edilir. Yunanistan talebi bile dinlemeden sığınmacıları gönderdi."

Uslu, sığınmacı sorununun tüm ülkelerin üzerine düşeni yapmasıyla çözülebileceğini vurgulayarak "Sığınmacılar sorunun kaynağı değil, mağdurudur. Türkiye sığınmacılar konusunda son derece insani davrandı. Milletimiz ilk günden itibaren sığınmacılara kucak açtı." dedi.

"İktidarı savunma raporu gibi"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa ülkelerine karşı bir koz olarak kullandığını, sığınmacıların kurban edildiğini öne sürdü.

Taslak raporu da eleştiren Gergerlioğlu, "Bu rapor, iktidarı savunma raporu gibi. Siyasi ifadeler bu rapora giremez. Bu bir insan hakları raporu; iktidarı savunma, politikalarını aklama raporu değil." dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak da Türk milletinin mültecilere insani şartların sağlanması için elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Sazak, raporu olumlu karşıladığını dile getirdi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise Türkiye'nin göçmen politikasının yanlış olduğunu öne sürerek "Bize sığınanlarla ekmeğimizi paylaşırız ama ülkemizi paylaşamayız. Biz göçmenleri Avrupa'ya saldık, 'para vermezseniz şunu yaparız' dedik. Biz onları kapıya gönderdik. Yüzlerce insan gitti ve sonuçta çok kötü şeyler oldu." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da sığınmacılarla ilgili dikkatli konuşulması gerektiğini, aksi takdirde toplumda bu insanlara karşı tepki oluştuğunu ifade etti.

Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:37 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu sığınmacı geçişlerini görüştü - Son Dakika

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