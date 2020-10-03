Son dakika haberleri: Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han yeniden İzmir'e kazandırılacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basmane'deki Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han'ı ayağa kaldırarak yeniden kent yaşamına kazandıracak. Yakın geçmişe iz bırakan; ama son yıllarda kaderine terk edilen bu iki yapıyı satın aldıklarını ve restore edeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her iki tarihi yapı, şehrimizin kültür sanat yaşamına ayrı bir heyecan getirecek ve bulunduğu yeri; yani tarihi semtimiz Basmane bölgesini ayağa kaldıracak bir kaldıraç işlevi görecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yakın geçmişinde iz bırakan Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han için harekete geçti. Basmane'de bulunan iki yapıyı toplam 26 milyon TL'ye satın alan büyükşehir, her iki yapıyı da şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandıracak.

Projeyi kamuoyuna duyurmak amacıyla Yıldız Sinemasında toplantı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kentin sosyal, kültürel belleğinde ve İzmirlilerin gönlünde kıymetli bir yeri olan bu iki sembol yapının son yıllarda kaderine terk edilmiş olması veya amaç dışı kullanılması hepimizi üzüyordu. Üstelik her iki yapı da tarihi kent merkezinde, Basmane Garı'nın güneyinde, Agora, Hatuniye Meydanı, Altınpark ve Aziz Vukolos kilisesi arasındaki kültür rotası üzerinde yer alıyor" dedi.

"Sosyolojik bir buluşma noktası da olacak"

Bu iki yapıyı satın aldıklarını vurgulayan Soyer, "İki yıl içerisinde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayıp Yıldız Sinemasını görkemli geçmişine yakışacak şekilde İzmir'imizin en gözde sanat ve gösteri merkezlerinden birine dönüştüreceğiz. Yıldız Sinemasının üstünde mekanlar var. Bir sinema müzesi yapacağız. Eski sahipleri çok iyi koruyup bakmışlar. Film makineleri, hatta basılmış biletler bile var. Bıçakçı Han oldukça iyi korunmuş, dolayısıyla orasını iki ay içinde açacağız. Bir yılbaşı pazarı ile açılışı yapacağız. Bir anket çalışmasıyla halka orada ne görmek istediklerini soracağız. Her iki tarihi yapı, şehrimizin kültür sanat yaşamına ayrı bir heyecan getirecek ve bulunduğu yeri, yani tarihi semtimiz Basmane bölgesini ayağa kaldıracak bir kaldıraç işlevi görecek. Burada kent yoksullarının ve mülte cilerin yaşadığı alanlar var. Dolayısıyla burası aynı zamanda önemli sosyolojik bir buluşma noktası da olacak" şeklinde konuştu.

Zeki Müren konseriyle açmış

İki sembol yapının kent belleğindeki yeri hakkında bilgi veren Soyer, şöyle konuştu:

"Bıçakçı Han, tarihi kervan yolu üzerinde, kervancıların konaklaması için inşa edilmiş. Daha sonraları, 1950'li yıllara kadar kente gelen ve giden malların depolanması amacıyla, bir süre de gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın konakladığı bir 'aile evi' olarak da kullanılmış. Son olarak Telekom tarafından depo olarak kullanılmış. Yıldız Sineması ise önceleri yazlık bir sinema iken, 1953 yılında kapalı bir sinemaya dönüştürülmüş. 1957 yılında, yeniden inşa edilmiş ve bugünkü ismiyle kapılarını 22 Mart' ta Zeki Müren konseriyle açmış. Yıldız Sineması sihirbaz gösterilerinden çeşitli konserlere, operetlerden tiyatrolara kadar farklı pek çok sanat etkinliklerinin gerçekleştiği, 1955 yılında ülkemiz ve İsveç güreş milli takımlarının müsabakalarına bile ev sahipliği yapan bir kültür merkezi olmuş."

Yeni uğrak noktası haline gelecekler

En iyi filmlerin İzmirlilerle buluştuğu ve İzmirliler için çok özel bir yeri olan Yıldız Sinemasının bugün halı saha, bilardo salonu ve otopark olarak kullanılmasının, Bıçakçı Han'ın da atıl bir şekilde kaderine terk edilmesinin içine sinmediğini vurgulayan Soyer, "Belediyemiz işte bu sebeple bu güzide yapıları satın aldı. Yıldız Sineması bin 700 metrekare, Bıçakçı Han da 2 bin 690 metrekare kapalı alana sahip. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare bir kullanım alanından bahsediyoruz. Temel amacımız taşıdıkları tarihsel değer çerçevesinde bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han'ı, kentlilerin yeni uğrak noktası haline getirmek ve İzmir'in tanıtımı için önemli bir değere dönüştürmek" dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu adımların çok önemli olduğunu söyledi.

Tarihi yapıdaki toplantıya ayrıca; Örgüt ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, CHP'li ilçe başkanları, belediye bürokratları, pandemi önlemleri kapsamında sınırlı sayıda davetli ve gazeteciler katıldı. - İZMİR