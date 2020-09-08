Son dakika! İran ile Hindistan dışişleri bakanları bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Tahran'da bir araya geldi.

Zarif, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jaishankar ile İran ile Hindistan arasındaki ikili ilişkiler ve ticari iş birliğini müzakere ettiklerini ve önemli bölgesel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise Zarif ile Jaishankar'ın görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya Masası Müdürü Resul Musevi de Zarif ile Jaishankar'ın özellikle Hindistan'ın 2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğini ele aldıklarını belirtti.

Jaishankar, Tahran ziyaretinin ardından Moskova'ya gitti.

6 Eylül'de de Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh Tahran'da İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmişti.