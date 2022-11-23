Düzce'de 5.9 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilden hissedildi - Son Dakika
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Düzce'de 5.9 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

23.11.2022 05:10
Düzce'de 5.9 şiddetinde deprem! Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilden hissedildi

Düzce'de saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir yaşandı. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi.Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmedi.

İMAMOĞLU'NDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Depremle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan peş peşe paylaşımlar geldi. İstanbul'da herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin hiçbir vatandaşımıza zarar vermemiş olması tek dileğimiz. Geçmiş olsun. Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul'da AKOM'a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun." dedi.

BAKAN SOYLU: PANİKLE ATLAMA DIŞINDA 112'YE HENÜZ BİLGİ ULAŞMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

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