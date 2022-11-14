İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın can verdiği hain saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın can verdiği hain saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı

14.11.2022 07:23

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Sabah karşı kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirirken, "Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler, karşılığını daha ağır vereceğiz" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camii de kapatıldı.

6 KİŞİ VEFAT ETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, patlamaya ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın can verdiği hain saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı - Son Dakika


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