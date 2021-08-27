Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken peş peşe iki patlama meydana gelmişti. İntihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 60 kişi yaşamını yitirmişti.

ŞİDDETLİ BİR PATLAMA DAHA MEYDANA GELDİ

Bu saldırıların ardından kentte dört şiddetli patlama daha meydana geldi. Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

"SALDIRILAR DIŞINDAKİ PATLAMALAR EKİPMAN İMHASI"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

PATLAMALARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Patlamalarda aralarında çocukların olduğu en az 60 kişi öldü, 150'den fazla kişinin de yaralandı. ABD medyası ise Kabil Havalimanındaki patlamalarda 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 15 askerin de yaralandığını bildirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters ajansı Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi:

"Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."