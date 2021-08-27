Üye Girişi
Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı - Son Dakika

Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı

27.08.2021 07:21

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası en az 60 kişi hayatını kaybetti. 13 ABD askerin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken peş peşe iki patlama meydana gelmişti. İntihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 60 kişi yaşamını yitirmişti.

ŞİDDETLİ BİR PATLAMA DAHA MEYDANA GELDİ

Bu saldırıların ardından kentte dört şiddetli patlama daha meydana geldi. Kabil'deki AA muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını bildirdi.

"SALDIRILAR DIŞINDAKİ PATLAMALAR EKİPMAN İMHASI"

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bombalı terör saldırıları dışındaki patlamalar için, "ABD güçlerinin havaalanı içinde kendi ekipmanlarını imha ettiğini" duyurdu.

PATLAMALARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Patlamalarda aralarında çocukların olduğu en az 60 kişi öldü, 150'den fazla kişinin de yaralandı. ABD medyası ise Kabil Havalimanındaki patlamalarda 13 Amerikan askerinin öldüğünü, 15 askerin de yaralandığını bildirdi.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de üçüncü patlama

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Reuters ajansı Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan da ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Taliban'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi:

"Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı
Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 bombalı saldırı: 60 ölü, 140 yaralı

Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı

Afganistan, Patlama, Kabil, Ölü, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yenikadinda Gösterme Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz 07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı 00:40 Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak 00:02 Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak
Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı 23:23 Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu 20:50 Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı

Son Dakika Haberleri
07:46 Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
07:44 Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılma son başvuru tarihi 31 Ağustos
07:25 Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
07:21 Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı
07:19 Kabil'de yaşanan 6 patlama sonrası Biden'dan mesaj: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz
07:15 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu
18:28 Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler Avrupa Ligi'ne katılan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasasına ne kadar girecek? İşte kalem kalem tüm gelirler         
01:03
ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli ABD'li sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli         
00:09
Bakan Koca Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı         
23:32
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok         
14:08
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 08:09:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Kabil'de 6 patlama meydana geldi! 60 ölü, 150 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement