Taliban Güçleri, 25 Yıldır Hapiste Tutulan Kadını Kurtardı - Son Dakika

Taliban Güçleri, 25 Yıldır Hapiste Tutulan Kadını Kurtardı

Taliban Güçleri, 25 Yıldır Hapiste Tutulan Kadını Kurtardı
Son Güncelleme: 24.09.2023 11:13

Taliban yönetimine bağlı güvenlik güçleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ailesinin 25 yıldır bir odada hapsettiği kadını kurtardı. Kabil'in Çar Kale Vezir Abad mahallesindeki evlerinde erkek kardeşleri tarafından harabe bir odada 25 yıldır kapalı tutulan 'Nikbaht' adında bir kadın, komşuların Taliban güçlerine haber vermesiyle özgürlüğüne kavuştu. Kadının psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek hayvanın dahi yaşayamayacağı bir odada saklanmışlar. Kadının güvenliğini de sağlayacağız ve tedavi ettireceğiz.

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Taliban yönetimine bağlı güvenlik güçleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ailesinin 25 yıldır bir odada hapsettiği kadını kurtardı.
Kabil'in Çar Kale Vezir Abad mahallesindeki evlerinde erkek kardeşleri tarafından harabe bir odada 25 yıldır kapalı tutulan "Nikbaht" adında bir kadın, komşuların Taliban güçlerine haber vermesiyle özgürlüğüne kavuştu.
"Bahtı iyi" anlamına gelen ismine karşın, bir o kadar bahtsız bir yaşam süren 45-50 yaşlarındaki Nikbaht, Taliban güçlerinin eve düzenledikleri operasyon sonucu kurtarıldı.
Nikbaht, Kabil'in merkezindeki Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA muhabirine konuşan Kabil 10'uncu Bölge Emniyet Müdürü Abdul Rahim Ecmal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bölge halkının bildirmesi sonucu bir kadının 25 yıl boyunca evde tutulduğunu öğrendik ve hemen operasyon düzenledik. Erkek kardeşi, zulüm ederek 25 yıl bir odada tutmuş ve şiddet uygulamış. Kadının psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek hayvanın dahi yaşayamayacağı bir odada saklamışlar. Kadının 4 erkek kardeşini de tutukladık. Erkek kardeşinin anlattığına göre, bu kadın yıllar önce evlenip ayrılarak kardeşlerinin evine sığınıyor ve kardeşinin eşiyle anlaşamadığı için erkek kardeşi de böyle bir zulüm uyguluyor. Kadın yıllarca gün yüzü görmediği için öyle bir ruh haline bürünmüş ki artık kimi görse korkuyor. Kadının güvenliğini de sağlayacağız ve tedavi ettireceğiz."
Yaz kış aynı odada kaldı
Nikbaht'ın kaldığı yaklaşık 10 metrekarelik oda bir harabeyi andırıyor. Odanın içi taş ve çöplerle dolu. Tavanın neredeyse tamamı örümcek ağlarıyla sarılmış durumda.
Yığınla yemek atığı ve dışkının bulunduğu odayı saran ağır koku, içeri girer girmez fark ediliyor.
Öte yandan, odanın penceresinin altındaki bir delikten Nikbaht'a kirli bir tas içerisinde yemek verildiği, Nikbaht'ın uzun yıllar boyunca yıkanmadığı ve aynı elbiseyle yaşadığı öğrenildi.
Ailenin mahalleli ile yakınlığı bulunmuyor
Mahalle Muhtarı Hadım Hüseyin Hüseyni, söz konusu ailenin mahalle sakinleriyle yakın bağları olmadığını belirterek, insanların bu eve gidip gelmediğini kaydetti.
Hüseyni, hapsedilen kadın Nikbaht'tan nasıl haberdar olduklarını, "Bu eve gelen çocuklar burada bir 'deli' olduğunu söylediler. Gelip yakından gördük ve 'deli' olmadığını, hapsedildiğini gördük. Bunun üzerine bölge yetkililerine haber verdik." ifadeleriyle anlattı.
Hüseyni, Nikbaht'ı gördüğünde kendisiyle iletişim kurmakta zorlandığını ancak sorduğu soruları anladığını ve yıllar boyu güneş ışığı görmediğini fark ettiğini belirtti.
Fizik tedavi görecek
Vezir-i Ekber Han Hastanesi'nin doktorlarından Rüya Behzad ise, kadının acil bakıma alındığını ve fizik tedaviye başlanacağını kaydetti.
Behzad, "İlk geldiğinde şuuru iyi değildi ve konuşamıyordu. Şu an durumu iyiye gidiyor. Konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor ve oturabiliyor." dedi.
Nikbaht'ı hapseden kardeşi Gulam Sahi ise basına yaptığı açıklamada, yaşananlardan "pişmanlık duyduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban Güçleri, 25 Yıldır Hapiste Tutulan Kadını Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taliban Güçleri, 25 Yıldır Hapiste Tutulan Kadını Kurtardı - Son Dakika
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