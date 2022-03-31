Son dakika! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu

31.03.2022 09:29
Son dakika! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un işgal yıllarında işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıkan önemli bir isim olan Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin anlatılmamış destansı hikayesi belgesel oldu.

İstanbul'un işgal yıllarında işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıkan önemli bir isim olan Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin anlatılmamış destansı hikayesi belgesel oldu.

Belgesele konu olan tarihi olay, 1918 yılında İstanbul'un işgal yıllarından başlayıp 1929 yılına, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan çok çarpıcı bir olay. Henüz 19 yaşında gencecik bir Türk Polisi olan Cemil Efendi'nin vazifesini yaparak, işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıktığı için işgal kuvvetlerince 10 yıl boyunca dünyanın bir ucuna, Atlas Okyanusundaki "yeryüzü cehennemi" denilen Fransız sömürgesi Guyana " hapishanelerine ve Şeytan Adası" zindanına sürülerek ağır bedel ödetilmesinin; sonrasında, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin basınından mebusuna ve Cumhurbaşkanına kadar kararlı bir dirayetle onu zindandan kurtarıp vatanına kavuşturmasının; esasında Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve cumhuriyet ruhunun, vatan ve millet sevgisinin, cesaret ve vefakarlığın destansı hikayesi.

Bu belgeselle, maalesef yeterince ve hakkıyla anlatılamadığı için neredeyse 100 yıldır gizli kalıp, giderek unutulmaya yüz tutmuş; son derece çarpıcı ve destansı tarihi bir vakıa olan Polis Cemil Efendi'nin nesillere örnek olması gereken tarihi miras niteliğindeki hikayesi, başta polis teşkilatımız olmak üzere tüm milletimizle, özellikle de genç nesillerimizle paylaşılacak.

Belgeselin Gösterim Programları

"Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" isimli bu belgeselin 2022 yılı Polis Haftasında Ankara ve İstanbul illerimiz ile Şehit Fethi Sekin'in anısına İzmir'de ve Şehit Gaffar Okkan'ın anısına Diyarbakır'da özel gösterimleri yapılacak.

Belgeselin Yapımcı ve Yönetmeni:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen bu belgeselin yapım ve yönetimi ödüllü yazar-yönetmen Servet Aydemir tarafından gerçekleştirildi. Yazar-yönetmen Servet Aydemir, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında alanlarında ilk ve tek olan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere önde gelen kıymetli isimlerin bizzat röportajlarıyla yer aldıkları ve TRT kanallarında yayınlanan 3 adet tarihi belgesel çalışmasına imza attı. Bu çalışmalardan ilki olan ve 28 Şubat dönemini anlatan Gurbet Kuşları isimli belgeselin gala gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan teşrif ve riyasetleriyle ve üst düzey devlet ricalinin de katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu Franck Mereyde, Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu 50 ülkeden 8 bin yabancı alıcı Türk ayakkabısı için İstanbul'da 50 ülkeden 8 bin yabancı alıcı Türk ayakkabısı için İstanbul'da

İstanbul, Belgesel, İşgal, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak
09:28 İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:38:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin, anlatılmamış destansı hikâyesi belgesel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement