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Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

15.10.2021 08:09

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, kış aylarıyla ilgili tahminlerde bulundu. Tek, "İstanbul'da kar yağışı son yıllarda gittikçe azaldı veya hiç görülmedi. İstanbul ve Marmara Bölgesi özelinde söylersek aralık, ocak ve şubat aylarında kar yağışı tahminleri var. Son 10 yıla göre kar yağışı miktarının fazla olacağı öngörülüyor" dedi. Diğer bölgelerle ilgili de yorum yapan Tek, özellikle şubat ayının soğuk geçeceğini ifade etti.

Sonbahar ortasında kış aylarına yönelik tahminler yapılmaya başladı. Havaların önümüzdeki aylarda nasıl seyredeceği, özellikle de "kuraklık" korkusunun sıkça telaffuz edildiği şu günlerde hayli merak konusu. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, iklim modelleri üzerinden yapılan tahminlere dayanarak ülke genelinde geçtiğimiz yıllara oranla bu kışın biraz daha sert geçeceğini söylüyor. Tek, önümüzdeki döneme ait sıcaklık ve yağış tahminlerini TRT Haber'e değerlendirdi.

EKİMDE KUZEY HARİÇ YAĞIŞLAR AZALACAK

"Ekim ayı içerisinde kuzey kesimlerde yağışlar biraz daha normale dönmekle birlikte, yurdun diğer kesimlerinde ortalamaların altında kalan bir perspektif çiziyor. Sıcaklık açısından bakıldığında yine ekimde mevsim normalleri altında sıcaklık değerleri var."

KASIMDA YAĞIŞLAR ORTALAMALARIN ALTINDA KALACAK

"Türkiye genelinde yağışlar kasım ayında yine ortalamaların altında kalacak. Bu, hiç yağışın görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Ortalamaya göre yüzde 20-30'luk azalma söz konusu. Kasımda kuzey kesimler, Marmara, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Ay içerisinde kuzey kesimlerde yüksek noktalarda tekrar kar yağışı görülme olasılığı yüksek.

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

"ARALIKTA EGE'DE YAĞIŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK"

"Aralık ayı içinde yurdun doğusunda yağışlar yine ortalamaların altında. Batıda ise özellikle Ege'de yağışlar ortalamaların üzerine çıkacak. İç kesimlerde son 30 yılın ortalamalarına yakın değerlerde yağış bekleniyor. Sıcaklık aralık ayında bazı kesimlerde çok hafif ortalamaların üzerine çıksa da genel olarak mevsim normallerinde olacak."

"YILIN İLK AYINDA TRAKYA VE GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ AZALACAK"

"Ocak ayına geldiğimizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar biraz ortalamaların altında gözüküyor. Trakya'da da yine ortalamaların altında seyredecek. Yağışlar İç Anadolu, Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Güney Ege'de, Akdeniz'in batısında ve yurdun diğer yerlerinde mevsim normalleri düzeyinde. Ocak ayında sıcaklık değerleri de yine mevsim normallerinde görülecek."

"ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK"

"Şubat ayında kuzey kesimlerde yağışların mevsim normallerinde olması bekleniyor. Ancak Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altına düşecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara'nın orta ve doğu kesimleriyle Karadeniz'in geneli mevsim normallerinde yağış alacak. Sıcaklık şubatta yurdun orta ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredecek."

Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

"MARTTA ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK ARTACAK"

"Mart ayında yağışlar Marmara'da yine ortalamanın hafif altında kalmış olsa da yurdun genelinde mevsim normalleri civarında olacak. Hava ise mart ayında sıcak geçecek. Tüm Türkiye'de mart ayında sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Bu, soğuk olmayacağı anlamına gelmiyor; birkaç sıcak dönem olma olasılığını gösteriyor."

"NİSANDA YARIŞLAR ORTALAMANIN ÜSTÜNE ÇIKACAK"

"Yurt genelinde, özellikle kuzey kesimlerde ve doğuda yağışlar nisanda ortalamaların üzerine çıkıyor. Sıcaklığın ise nisan ayında mevsim normalleri içerisinde seyredeceği tahmin ediliyor."

"İSTANBUL'DA DAHA FAZLA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK"

" İstanbul'da kar yağışı son yıllarda gittikçe azaldı veya hiç görülmedi. İstanbul ve Marmara Bölgesi özelinde söylersek aralık, ocak ve şubat aylarında kar yağışı tahminleri var. Son 10 yıla göre kar yağışı miktarının fazla olacağı öngörülüyor."

Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak

Kandilli Rasathanesi, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak - Son Dakika
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