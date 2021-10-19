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Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

19.10.2021 13:34

Geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Fatih Camii'nda kılınan cenaze namazında Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar "Kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz hepinizden Allah razı olsun. O bizim babamızdı, bir taraftan arkadaşımızdı. Aynı zamanda ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı." dedi.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, dün 72 yaşında hayatını kaybetti.

"SİHA'LARIMIZIN ÖNCÜ İSMİ HAKK'A YÜRÜDÜ"

Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise merhum Özdemir için "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü." ifadelerine yer verilmişti.

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

BAYKAR FABRİKASINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi dün tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi. Fabrikada bulunan cenaze, helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne doğru yola çıkarıldı.

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILAMADI

Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Onun adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraktar için bir konuşma gerçekleştirdi.

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

SELÇUK BAYRAKTAR: HEM BABAMIZ HEM KILAVUZUMUZDU

Daha sonra söz alan Selçuk Bayraktar ise "Kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz hepinizden Allah razı olsun. O bizim babamızdı, bir taraftan arkadaşımızdı. Aynı zamanda ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce insansız hava araçları için yola çıktığımızda, 'Yapamazsınız' dedikleri dönemde bildiği hak yolda dimdik giderek herkesin inadına giderek 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi dünyada bu alanda lider konumuna getirdi. Dürüstlükten, namustan hiç taviz vermedi." dedi.

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

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Son Dakika Güncel Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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