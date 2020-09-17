Son dakika haberi... MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı

Son dakika gündem haberi: MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi.

Son dakika haberi... MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı, System.String[]
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine 2016'dan bu yana yurtdışında olan ve 2018'de hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Dündar'ın kaçak sayılma sürecini başlattı. Mahkeme gazete ilanı yoluyla Dündar'a çağrıda bulunulmasına, ilanın yayınlanmasından sonra 15 gün içinde mahkemeye gitmemesi durumda ise kaçak sayılarak tüm mallarına el konulmasına karar verdi.

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Mayıs 2016 tarihinde "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz edilen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde bozulmuştu. Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Bunun üzerine Can Dündar yeniden yargılanmaya başlamıştı.

ÖNCE GAZETE İLANI VERİLECEK

Can Dündar hakkındaki davanın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 9. celsesi görüldü. İzleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Almanya'dan iadesi istenen Can Dündar hakkında "kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle CMK 247/1. maddesi gereğince kaçak şartlarının oluştuğuna hükmedildi. Mahkeme, Dündar'ın ikametgah adresine gazete ilanı asılarak, "15 gün içerisinde gelmezse kaçak sayılma kararı verileceği ve CMK'nin 248. maddesi gereğince üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz ve banka mevduat hesapları ile üçüncü kişilerdeki alacak hesaplarına ilişkin el koyma kararı verileceği ihtarının yapılmasına" karar verdi. Dündar, ilan yapıldıktan 15 gün sonra sanığın kovuşturmaya katılmaması durumunda hakkında kaçak kararı ve el koyma kararı alınmasına hükmetti.

ALMANYA'DAN İADESİ İSTENMİŞTİ2016 yılında yurtdışına çıkan Can Dündar hakkında sonraki duruşmalara katılmaması gerekçesiyle 10 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı verildiği, 17 Nisan 2018'de ise kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yurtdışında olan Dündar'ın iadesi için Almanya Adli Makamlarına talepte bulunulmuştu.

KAÇAK SAYILMAYA İLİŞKİN KANUN MADDELERİ ŞÖYLE:  CMK'nin 247. maddesi: "Hakkındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir."CMK'nin 248. maddesi: "Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi veya mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir."


- İstanbul

Cumhuriyet, Can Dündar, İstanbul, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu         
22:48
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız         
22:00
Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti Eşiyle tartışan kadın, 5. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti         
21:44
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 23:52:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei