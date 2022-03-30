Son dakika haberi: NATO Dışişleri Bakanları 6-7 Nisan'da Brüksel'de toplanacak - Son Dakika
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Son dakika haberi: NATO Dışişleri Bakanları 6-7 Nisan'da Brüksel'de toplanacak

30.03.2022 21:29
Son dakika haberi: NATO Dışişleri Bakanları 6-7 Nisan'da Brüksel'de toplanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre NATO Dışişleri Bakanlarının 6-7 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceği bildirildi.

NATO Dışişleri Bakanlarının 6-7 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceği bildirildi.

NATO Dışişleri Bakanlarının 6-7 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Merkez Karargahında toplanacakları bildirildi. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, 5 Nisan öğleden sonra bir basın toplantısı ile Bakanlar toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı 6 Nisan'da bir çalışma yemeği ile başlayacak. 7 Nisan'da iki oturum olacak. Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, İsveç ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, ilk oturuma katılmaya davet edildi" denildi.

Bazı katılımcıların video bağlantısı ile katılabileceği belirtilen açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında açılış konuşmaları ve aile fotoğrafı çekimi dışında basına kapalı olacağı, toplantıların sonunda da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 7 Nisan günü öğleden sonra basına bir brifing vereceği bildirildi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Son dakika haberi: NATO Dışişleri Bakanları 6-7 Nisan'da Brüksel'de toplanacak

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: NATO Dışişleri Bakanları 6-7 Nisan'da Brüksel'de toplanacak - Son Dakika


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