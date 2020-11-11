Son dakika: Nazilli'de Fidanlar Çocuklarla Birlikte Büyüyecek - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 bin fidan toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanacağını duyurmasının ardından bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca fidanla birlikte Nazilli Aslı-Mustafa Takmaklı Kızılay Anaokulunda da bin 833 fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 2019 yılında yayımlanan genelgede, 78 milyon hektar alanıyla ekolojik açıdan çok zengin bir ülke olan Türkiye'nin ormanların tür ve kompozisyon olarak önemli yer tuttuğuna işaret etmişti. Bu kapsamda geçen yıl yapılan ilk milli ağaçlandırma gününde 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde 7'den 77'ye vatandaşların katkısıyla 11 milyon fidan toprakla buluşarak bir dünya rekoru kırılmıştı.

'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında bugün düzenlenen etkinlikler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildi. Milli Ağaçlandırma Günü programı çerçevesinde Aydın merkez ve 17 ilçede olduğu gibi Nazilli'de de saat 11.11'deki etkinlik bu yıl hizmete açılan Kızılay Anaokulu'nda yapıldı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Nazilli Aslı-Mustafa Takmaklı Kızılay Anaokulu'nda yapılan etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanvekili Soner Yelkovan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Hakdan Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, "Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında düzenlenen etkinliklerin Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildiğini, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programı çerçevesinde Aydın merkez ve 17 ilçede olduğu gibi Nazilli'de de 11 Kasım saat 11.11'deki etkinliğin bu yıl hizmete açılan ilin ilk ve tek Kızılay Anaokulu'nda yapıldığını, ilçe geneli ve bu okulla birlikte toplam 8 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy yaptığı açıklamada, "Bugün 'Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde fidanlarımız toprakla buluşturmak için 11. ayın 11. günü saat 11.11'de bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ağaç ve ormanlar bir ülkenin hem ekolojik sisteminin hem ekonomik değerleri açısından envanterinde önemli emvallerinden birisidir. Biz toplum olarak ağacı seven bir milletiz. Hem yenilenme hem de yanan ormanların yerine yenisini dikmek üzere tüm kampanya ve faaliyetler devam etmektedir. Burada da yeni bir anaokulumuzun bahçesini çocuklarımızla birlikte ağaçlandırıyoruz. Süs ve meyve bitkisi olarak 13 farklı türde toplamda bin 833 adet fidan anaokulu bahçesinde toprakla buluşturuldu" dedi.

Onlarca çocuk, protokol üyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte hem ağaç dikmeyi öğrendiler hem de okullarını fidanlarla donattılar. - AYDIN