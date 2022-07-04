Son dakika! Ölümü göze alıp evlenmişti, bebek gibi bakılan Semra hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Son dakika! Ölümü göze alıp evlenmişti, bebek gibi bakılan Semra hayata gözlerini yumdu

04.07.2022 15:07
Son dakika! Ölümü göze alıp evlenmişti, bebek gibi bakılan Semra hayata gözlerini yumdu

Son dakika haber: Bartın'da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti.

Bartın'da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti. İnternetten tanıştığı Erkan Sevinç ile dünya evine giren Semra Sevinç'in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Bebek gibi bakılan Semra, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın'da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti. Aynı hastalığa sahip diğer kişiler evden dışarı adımını atamazken Semra Sevinç, internetten tanıştığı Erkan Sevinç'e kaçarak evlendi. Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra'ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı. 4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. Semra, daha sonra yaraları artınca bir kez daha ölümle burun buruna geldi.

DÜĞÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİ

Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır'ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır'a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti. Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır'ın desteğiyle yerine getirdi. 7 ay önce gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Bebek gibi bakılan kelebek hastası Semra'nın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

(Murat Başal - İHA)

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Kaynak: İHA

Çocukluk, Bartın, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Ölümü göze alıp evlenmişti, bebek gibi bakılan Semra hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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